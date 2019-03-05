السعودية اليوم / وزير خارجية تونس يلتقي مدير السعودية اليوم الإيسيسكو



تونس 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

التقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ( الإيسيسكو) الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري، الذي يزور تونس حالياً في إطار الاجتماعات التحضيرية لتونس عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2019.

وتم خلال اللقاء استعراض حصيلة التعاون بين تونس ومنظمة الإيسيسكو ومستقبله .

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22:04ت م

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