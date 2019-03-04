الان تتابع شاهد.. إطلاق اسم مدير التعليم الأسبق على إحدى قاعات تعليم الطائف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي:
أطلق المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف اسم مدير عام التعليم الأسبق محمد بن سعيد أبو راس على القاعة الجديدة بنادي المعلمين، عرفانا بجهوده التي قدمها خلال فتره عمله للميدان التربوي والتعليمي بالطائف فيما تم تدشينها هذا المساء، بحضور المدير العام الأسبق محمد أبو راس والمساعد للشؤون المدرسية محمد عامر النفيعي والمساعد للشؤون التعليمية الأسبق فهد بن سعد الثبيتي والمساعد للخدمات المساندة وسام حابس وعدد من مديري الإدارات.
وكان اللهيبي رأس اجتماع مجلس نادي المعلمين بحضور المساعد للشؤون المدرسية وأعضاء المجلس، حيث جرى مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والاستماع لمداخلات الأعضاء واتخاذ العديد من التوصيات اللازمة.
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