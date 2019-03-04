رقم سكني الموحد مركز عناية المستفيدين لمنتجات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري

دشنت وزارة الإسكان رقم سكني الموحد للاستفسار عن منتجات الدعم السكني تحت مسمى مركز عناية المستفيدين، بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري للتعرف على الحلول السكنية والمنتجات التي تم توفيرها للمستفيدين مع بداية عام 2019، عقب الإعلان عن إجمالي عدد المستفيدين كدفعة واحدة بإجمالي 200 ألف مستفيد،ومن خلال الرقم الموحد يمكن الاستفسار عن المعوقات التي قد تواجه مستحقي الدعم، والحصول على المساعدة الفنية.

مركز عناية المستفيدين يستقبل اتصالات مستفيدي حملة سكني، سواء للاستفسار أو تقديم الشكاوى، والمساعدة في إيجاد الحلول والإرشادات والمعلومات، عبر الاتصال على رقم سكني الموحد خلال مواعيد العمل من يوم الأحد حتى يوم الخميس على مدار 12 ساعة يومياً، ويتم استعراض مزايا المبادرات والخدمات السكنية المقدمة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، ومن بينها خدمات البناء الذاتي وشراء وحدات جاهزة من السوق وباقي الحلو السكنية المتاحة لمستحقي الدعم.

ما هو رقم سكني الموحد

رقم الاتصال الخاص بمركز عناية المستفيد، ويمكن أن نطلق عليه رقم سكني الموحد لسهول التعرف عليه هو 199090 من جميع مناطق المملكة، ويوفر خدمات الاستفسار والشكاوى، التعريف والتوعية بالحلول السكني المتاحة لمستفيدي سكني، الاستفسار عن المشاريع الجاهزة والتي لا تزال تحت الإنشاء، التثقيف حول ألية الاستحقاق والدعم السكني.

التواصل مع المصادر الرسمية لخدمات وزارة الإسكان توفر للمواطن الحصول على المعلومات الدقيقية والصحيحة من منبعها، وهو ما يضمن له الحصول المنتج المناسب، والاستفادة من مبلغ الدعم المخصص له او المنتج السكني الملائم والمناسب.