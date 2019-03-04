استعلام عن وافد بمكتب العمل من خلال رقم الإقامة

نوضح لكم اليوم طريقة خدمة استعلام عن وافد والتي يبحث عنها الكثيرون من أصحاب الأعمال بالمملكة العربية السعودية، من اجل البحث عن موظفين جدد من كافة الجنسيات العربية والأجنبية، حيث يلزم علي الكفيل أو صاحب العمل الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل من اجل البحث من خلال رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم جواز السفر الخاص بالعامل أو الموظف الوافد عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، فمن خلال هذا المقال سوف نوضح لحضراتكم الخطوات لكي نسهل الأمر علي الجميع.

يمكن أيضا الذهاب إلي اقرب فرع من فروع مكاتب العمل التابعة للوزارة والمنتشرة في كافة مدن ومناطق المملكة، وذلك من اجل الاستعلام عن موظف وافد، ولكن من اجل توفير الوقت والجهد وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية البحث عن وافد بشكل إلكتروني حتي تحقق هدف رؤية المملكة المستقبلية وتطبيق الخطة التكنولوجية المتطورة في باقية دول العالم المتقدمة.

استعلام عن وافد بمكتب العمل

سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن موظف وافد بدلا من التوجه إلي اقرب فرع من فروع الوزارة، حيث يمكنكم الدخول علي شبكة الأنترنت، من ثم البحث عن الرابط الرسمي للوزارة من خلال محرك البحث قوقل من اجل الدخول مباشرة إلي قسم الخدمات الإلكترونية من لكي تستفسر عن وافد بكل سهولة، حيث سنوضح لكم الطريقة مختصرة بالفقرة القادمة.

يمكن لجميع رجال الأعمال من المواطنين السعودين الدخول علي الموقع الالكتروني لمكتب العمل السعودي، للدخول علي رابط خدمة استعلام عن وافد بمكتب العمل، من ثم يقوم المستعلم بكتابة رقم الخاص بالإقامة الذي يتبع العامل المغترب بالخانة المخصصة لكي يظهر لهم كافة البيانات المتعلقة بهم بشكل إلكتروني.