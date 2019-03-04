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سقط مقيم في قبضة دوريات الأمن محافظة جدة، بعد العثور بحوزته على كيسين اثنين من مادة الشبو المخدر، بالإضافة إلى أدوات تستخدم لغرض الترويج.
تفصيلاً؛ اشتبهت دوريات الأمن بمحافظة جدة بشخص يستقل مركبة بقيادة مقيم أردني، وبعد تفتيشه وجدت بحوزته ميزانًا صغير الحجم وكيسين صغيري الحجم بداخلهما مادة الشبو المخدر، بالإضافة إلى العثور على كيس بداخله مجموعة من القفازات.. تم التحفظ على الشخص، وإعداد محضر بكامل الحالة والاشتباه.
وتمت إحالة المقيم إلى إدارة مكافحة المخدرات لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.
جدة .. القبض على مقيم بحوزته مادة الشبو المخدر وأدوات لغرض الترويجهادي العصيمي الخليج 365 2019-03-05
سقط مقيم في قبضة دوريات الأمن محافظة جدة، بعد العثور بحوزته على كيسين اثنين من مادة الشبو المخدر، بالإضافة إلى أدوات تستخدم لغرض الترويج.
تفصيلاً؛ اشتبهت دوريات الأمن بمحافظة جدة بشخص يستقل مركبة بقيادة مقيم أردني، وبعد تفتيشه وجدت بحوزته ميزانًا صغير الحجم وكيسين صغيري الحجم بداخلهما مادة الشبو المخدر، بالإضافة إلى العثور على كيس بداخله مجموعة من القفازات.. تم التحفظ على الشخص، وإعداد محضر بكامل الحالة والاشتباه.
وتمت إحالة المقيم إلى إدارة مكافحة المخدرات لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
12:06 AM
التحفظ عليه وإحالته إلى إدارة المكافحة لإكمال اللازم بحكم الاختصاص
سقط مقيم في قبضة دوريات الأمن محافظة جدة، بعد العثور بحوزته على كيسين اثنين من مادة الشبو المخدر، بالإضافة إلى أدوات تستخدم لغرض الترويج.
تفصيلاً؛ اشتبهت دوريات الأمن بمحافظة جدة بشخص يستقل مركبة بقيادة مقيم أردني، وبعد تفتيشه وجدت بحوزته ميزانًا صغير الحجم وكيسين صغيري الحجم بداخلهما مادة الشبو المخدر، بالإضافة إلى العثور على كيس بداخله مجموعة من القفازات.. تم التحفظ على الشخص، وإعداد محضر بكامل الحالة والاشتباه.
وتمت إحالة المقيم إلى إدارة مكافحة المخدرات لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.
، جدة .. القبض على مقيم بحوزته مادة الشبو المخدر وأدوات لغرض الترويج ،
المصدر : الخليج 365
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