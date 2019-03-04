، "التركي" يلتقي 5 جهات خدمية لمعالجة المعوقات الناتجة من أعمال الشركات والمقاولين بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن أعمال الحفر وإيصال الخدمات أضرت بسكان المحافظة وزائريها ويجب أن تنتهي

كشف أمين محافظة جدة صالح التركي أن الأمانة رصدت الكثير من الملاحظات، وأنها بصدد اعتماد نظام تأهيل للمقاولين بعد إقراره، والموافقة عليه من الجهات العليا.

وفي التفاصيل، أوضح التركي أن الأمانة ستستخدم صلاحياتها كافة لتطبيق الأنظمة على أي جهة مخالفة؛ وذلك في سبيل تحقيق رؤية 2030. مشيرًا إلى أن كثيرًا من المشكلات البيئية الناتجة من أعمال الحفر وإيصال الخدمات أضرت بالمدينة وسكانها وزائريها، واستنزفت جهود القطاعات المعنية، وهو ما يجب أن ينتهي، ويعالَج بالعمل المشترك وتطبيق الأنظمة.

جاء ذلك في اللقاء التنسيقي الذي نظمته الأمانة اليوم الاثنين، وجمع الجهات المعنية، وهي (الشركة السعودية للكهرباء – شركة المياه الوطنية – شركة الاتصالات السعودية – لجنة المقاولين – شركات المقاولات – إضافة إلى الجهات الأمنية [الدفاع المدني - المرور – الشرطة])، بحضور أعضاء المجلس التنسيقي في الأمانة والبلديات الفرعية، وذلك ضمن أعمال اللجنة التنسيقية لمشاريع المحافظة بهدف استعراض أوجه التعاون، ومعالجة المعوقات والمشكلات الناتجة من أعمال الشركات والمقاولين في عدد من المشاريع القائمة.

واستعرض نائب أمين جدة للمشاريع والبيئة المهندس علي بن محمد القرني خلال اللقاء تقريرًا مرئيًّا لتقييم أداء الجهات الخدمية ومقاوليها، وتم عرض الأرقام والإحصائيات والتقارير السنوية ونصف السنوية التي شملت إجمالي تصاريح العمل خلال عام 2018م وعدد التصاريح المفتوحة، وأبرز المشكلات والمخالفات المرصودة على المقاولين ميدانيًّا، إضافة إلى مناقشة الكثير من الملاحظات الميدانية على أعمال تلك الشركات.

وفتحت الأمانة أبواب النقاش لجميع الحضور؛ وذلك بهدف الاستماع للملاحظات، وإبداء المرئيات حيال الإجراءات ذات العلاقة.

واختُتم العرض بعدد من التوصيات التي تعمل الأمانة على إلزام الشركات بتطبيقها، وتتضمن الالتزام بالمدة المحددة في التصريح، وسرعة إغلاق مواقع العمل، خاصة أمام المجمعات والمنشآت التعليمية والصحية.

وشملت أيضًا الالتزام بتأمين فِرقة سلامة خاصة بالمشاريع التي يقومون بتنفيذها، وترحيل الدمارات، والحفاظ على الشكل العام للبيئة من تراكم المخلفات وتكدسها بمواقع العمل، والالتزام بوسائل السلامة، وصيانتها بشكل مستمر، وسد جوانب الحفريات العميقة، وسحب المياه الجوفية إن وُجدت.

وضمت التوصيات الحفاظ على سطح الأسفلت من تخريب المجنزرات والمعدات له أثناء عملية الحفر، واستخدام المعدات الحديثة ذات العجلات المطاطية، والاهتمام بإجراء اختبارات ضبط الجودة في وقتها، وتقديم الخلطات التصميمية الأسفلتية المعتمدة قبل السفلتة، والتقيد بإجراء الاختبارات الحقلية والمعملية وفقًا للمدة المحددة في الجداول الزمنية، وطبقًا للمواصفات، وسرعة سداد المخالفات، والعمل على عدم تكرارها، وتفعيل دور الاستشاري في جميع أعمال إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحفر.

وكشف تقرير مكتب تنسيق المشاريع بأمانة جدة، الذي تم عرضه ومناقشته خلال اللقاء بممثلي شركات الخدمات والمقاولات والجهات المعنية ذات العلاقة، عن إصدار 29.154 تصريح عمل لشركات الخدمات خلال عام 2018 الماضي، بإجمالي أطوال بلغ أكثر من مليونَيْن و500 ألف متر، وحصلت شركة المياه الوطنية على أعلى نسبة تصاريح بواقع 14430 تصريحًا، في حين حصلت الشركة السعودية للكهرباء على 13079 تصريحًا، وأصدرت الأمانة 711 تصريحًا لشركة الاتصالات السعودية.

وبلغ عدد التصاريح المنتهية والمفتوحة على شركات الخدمات في المواقع 5094 تصريحًا بإجمالي أطوال تجاوز المليون و50 ألف متر، وسجلت أعلى نسبة تصاريح منتهية ومفتوحة في الموقع على الشركة السعودية للكهرباء بواقع 3668 تصريحًا، تليها شركة الاتصالات السعودية بـ 512 تصريحًا، ثم شركة المياه الوطنية في قطاعَي الصرف الصحي والمياه بـ 505 تصاريح، وبلغ إجمالي المخالفات التي رصدتها الأمانة منذ مطلع العام الماضي حتى تاريخه أكثر من 1203 مخالفات على جميع الجهات.