، محافظ حفر الباطن يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ،

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رعى محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد آل سعود، اليوم حفل افتتاح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا".
وفور وصول المحافظ عُزف السلام الملكي، ثم تجول على الآليات المشاركة.
وافتتح محافظ حفر الباطن المعرض المصاحب، وتجول فيه، واطلع على مشاركة الكثير من الإدارات الحكومية والمؤسسات الوطنية ضمن معروضات مختلفة، تتعلق بوسائل الأمن والسلامة.
بعدها دشن محافظ حفر الباطن فريق السلام التطوعي، الذي يدشَّن لأول مرة بالمحافظة، وتجول في المقر المعد لهم.
وفي الحفل الخطابي المعد بتلك المناسبة ألقى المدير العام للدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن، العقيد عبدالهادي الكناني، كلمة قدَّم فيها الشكر والتقدير لمحافظ حفر الباطن على رعايته وافتتاحه فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة، مشيدًا بما يلقاه الدفاع المدني من دعم وتوجيه في مختلف المناسبات، وحرصه على الوقوف مع الدفاع المدني لإنجاح هذه المناسبة التي ستسهم - بإذن الله - تعالى في توسيع دائرة ثقافة الوعي الوقائي لدى المجتمع، ونشر مفاهيم السلامة العامة في المجتمع عن طريق الإعلام بوسائله المختلفة.
محافظ حفر الباطن يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدنيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-04
رعى محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد آل سعود، اليوم حفل افتتاح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا".
وفور وصول المحافظ عُزف السلام الملكي، ثم تجول على الآليات المشاركة.
وافتتح محافظ حفر الباطن المعرض المصاحب، وتجول فيه، واطلع على مشاركة الكثير من الإدارات الحكومية والمؤسسات الوطنية ضمن معروضات مختلفة، تتعلق بوسائل الأمن والسلامة.
بعدها دشن محافظ حفر الباطن فريق السلام التطوعي، الذي يدشَّن لأول مرة بالمحافظة، وتجول في المقر المعد لهم.
وفي الحفل الخطابي المعد بتلك المناسبة ألقى المدير العام للدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن، العقيد عبدالهادي الكناني، كلمة قدَّم فيها الشكر والتقدير لمحافظ حفر الباطن على رعايته وافتتاحه فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة، مشيدًا بما يلقاه الدفاع المدني من دعم وتوجيه في مختلف المناسبات، وحرصه على الوقوف مع الدفاع المدني لإنجاح هذه المناسبة التي ستسهم - بإذن الله - تعالى في توسيع دائرة ثقافة الوعي الوقائي لدى المجتمع، ونشر مفاهيم السلامة العامة في المجتمع عن طريق الإعلام بوسائله المختلفة.
04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440
11:42 PM
اطلع على مشاركة الإدارات الحكومية والمؤسسات الوطنية في المعرض المصاحب
رعى محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد آل سعود، اليوم حفل افتتاح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا".
وفور وصول المحافظ عُزف السلام الملكي، ثم تجول على الآليات المشاركة.
وافتتح محافظ حفر الباطن المعرض المصاحب، وتجول فيه، واطلع على مشاركة الكثير من الإدارات الحكومية والمؤسسات الوطنية ضمن معروضات مختلفة، تتعلق بوسائل الأمن والسلامة.
بعدها دشن محافظ حفر الباطن فريق السلام التطوعي، الذي يدشَّن لأول مرة بالمحافظة، وتجول في المقر المعد لهم.
وفي الحفل الخطابي المعد بتلك المناسبة ألقى المدير العام للدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن، العقيد عبدالهادي الكناني، كلمة قدَّم فيها الشكر والتقدير لمحافظ حفر الباطن على رعايته وافتتاحه فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة، مشيدًا بما يلقاه الدفاع المدني من دعم وتوجيه في مختلف المناسبات، وحرصه على الوقوف مع الدفاع المدني لإنجاح هذه المناسبة التي ستسهم - بإذن الله - تعالى في توسيع دائرة ثقافة الوعي الوقائي لدى المجتمع، ونشر مفاهيم السلامة العامة في المجتمع عن طريق الإعلام بوسائله المختلفة.
، محافظ حفر الباطن يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ،
المصدر : الخليج 365
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