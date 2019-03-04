، أمير الجوف يرعى الرحلة التعليمية لطلاب المملكة.. الأربعاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - مخصصة للمتفوقين والمتفوقات دراسيًا لرعايتهم وتشجيعهم

تحت رعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات من جميع إدارات التعليم بالمملكة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وثمّن مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي رعاية أمير المنطقة لرحلة الطلاب التعليمية، عادًا هذه الرحلة فرصة لهم لتعريفهم بالبيئات والثقافات الأخرى، وللتعرف على المعالم الجغرافية والتاريخية التي تزخر بها المنطقة.

كما أنهت الإدارة، ممثلة في إدارتي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات والإدارات المساندة الأخرى، استعداداتها لتنظيم الرحلة التعليمية، بتنظيم متكامل زمني ومكاني من رحلات علمية ورحلات أثرية وصالونات أدبية، مبنية على المرتكزات الأساسية من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني وبرنامج جودة الحياة، للتعرف على ما تحتويه المنطقة من جوانب تراثية وطبيعية، فتعمل على غرس حب البيئة والمحافظة عليها وحب الأماكن التي تزورها كما أنها تربطها بوطنها بتعريفها على مناطقه المختلفة بتراثها وتاريخها ومعالم نهضتها.

يُذكر أن الرحلة التعليمية مخصصة للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات دراسيًا، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة المتفوقين والمتفوقات دراسيًا لرعايتهم وتعزيزهم والاهتمام بهم وتوفير الظروف المناسبة لهم وتشجيعهم ورعايتهم للاستمرار في هذا التفوق والوصول إلى تحقيق أعلى درجات التفوق مستقبلاً.