، لجنة مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن تحذر من استخدام المنشطات في السباقات ،

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أصدرت اللجنة العليا لمهرجان الملك عبدالعزيز بيانًا، دعت فيه المتسابقين كافة في سباقات الهجن إلى الالتزام باللوائح والقوانين فيما يخص منع استخدام أنواع المنشطات كافة المحذور استخدامها في المسابقات الرياضية.
وأفاد البيان بأن اللجنة العليا ستقوم بعملية الكشف عن المنشطات وفق الآلية المعمول بها دوليًّا، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة حيال من يثبت عليه استخدام المنشطات وفق الأنظمة واللوائح، وتطبيق العقوبات كافة المنصوص عليها.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 205 القاضي بالموافقة على اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة.
وشدَّدت اللجنة في بيانها على ضرورة الالتزام الصارم بمنع ركض المطايا المحلقة بالأشواط العامة، مؤكدة أنه سيتم التفتيش على الكهرباء بجميع الأشواط العامة والمفتوحة.
لجنة مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن تحذر من استخدام المنشطات في السباقاتنافل السبيعي الخليج 365 2019-03-04
أصدرت اللجنة العليا لمهرجان الملك عبدالعزيز بيانًا، دعت فيه المتسابقين كافة في سباقات الهجن إلى الالتزام باللوائح والقوانين فيما يخص منع استخدام أنواع المنشطات كافة المحذور استخدامها في المسابقات الرياضية.
وأفاد البيان بأن اللجنة العليا ستقوم بعملية الكشف عن المنشطات وفق الآلية المعمول بها دوليًّا، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة حيال من يثبت عليه استخدام المنشطات وفق الأنظمة واللوائح، وتطبيق العقوبات كافة المنصوص عليها.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 205 القاضي بالموافقة على اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة.
وشدَّدت اللجنة في بيانها على ضرورة الالتزام الصارم بمنع ركض المطايا المحلقة بالأشواط العامة، مؤكدة أنه سيتم التفتيش على الكهرباء بجميع الأشواط العامة والمفتوحة.
04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440
11:36 PM
أكدت اتخاذها الإجراءات القانونية حيال مَن يثبت عليه استخدامها وفق الأنظمة
أصدرت اللجنة العليا لمهرجان الملك عبدالعزيز بيانًا، دعت فيه المتسابقين كافة في سباقات الهجن إلى الالتزام باللوائح والقوانين فيما يخص منع استخدام أنواع المنشطات كافة المحذور استخدامها في المسابقات الرياضية.
وأفاد البيان بأن اللجنة العليا ستقوم بعملية الكشف عن المنشطات وفق الآلية المعمول بها دوليًّا، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة حيال من يثبت عليه استخدام المنشطات وفق الأنظمة واللوائح، وتطبيق العقوبات كافة المنصوص عليها.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 205 القاضي بالموافقة على اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة.
وشدَّدت اللجنة في بيانها على ضرورة الالتزام الصارم بمنع ركض المطايا المحلقة بالأشواط العامة، مؤكدة أنه سيتم التفتيش على الكهرباء بجميع الأشواط العامة والمفتوحة.
، لجنة مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن تحذر من استخدام المنشطات في السباقات ،
المصدر : الخليج 365
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