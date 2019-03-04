، موهوبات يستعرضن "ابتكارهن" في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني 2019 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"

استعرضت موهوبات ابتكارهن في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني 2019 م تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا" الذي تم تدشينه مساء أمس في المدينة المنورة تحت رعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وبمشاركة جهات حكومية وخاصة أسهمت في إيصال رسالة اليوم العالمي للدفاع المدني للزوار وإلى طلاب المدارس والجامعات والمعاهد.

وشاركت الموهوبات في جناح التعليم العام، حيث شاركت الطالبة "شيهانة بندر السليمي" بابتكار عبارة عن جهاز تهوية حساس لغاز أول وثاني أكسيد الكربون يعمل تلقائيًا بمجرد ارتفاع نسبتهما في الهواء المحيط بالطفل، فيطلق غاز الاكسجين من داخل المركبة ويطلق جرس إنذار خارجها مما يحد من الاختناق المسبب للوفاة، إذ بدأت فيه من بعد حادثة الطالب الذي توفي في حافلة المدرسة اختناقًا داخل باص مدرسة في محافظة جدة، بعد أن تم إغلاق الأبواب عليه لأكثر من ست ساعات، من قِبل سائق الباص بعد وصولهم إلى المدرسة.

وشاركت الطالبة منال الحربي بابتكار عنوانه "مطبخ بلا حرايق"، وهو عبارة عن جهاز منبه حساس يرن عند قرب الطفل من الفرن أو عند تسرب الغاز، فيما أكدت الطالبة أن أهم المواد التي أضفتها هي منبه يرن عند فتح الغاز وبطاريات.

فيما شاركت الطالبة جود عدنان عبدالله بابتكار عبارة عن بوابة زجاجية توضع أسفل وأعلى السلم الكهربائي مرتبطة بحساسات أطوال تتمكن من تمييز طول المارة بحيث تفتح أمام كبار السن أو تحديدًا من يتعدى طوله 120 سنتمترًا ولا تفتح أمام الأطفال دون سنة السابعة أي بعد قراءة الطول عن طريق الليزر فلا تفتح أمام تقريبًا طول أقل من 120 سنتمترًا وفي حال مرور شخص بالغ ولكن قصير القامة فهناك حل بوضع زر على طريق العمود بجانب البوابة عليها كتابك بحيث يميزه الكبار ولا ينتبه له الأطفال الصغار.

وكان وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي قد دشن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني 2019 م تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، وذلك في مقر مركز المدينة المنورة للمعارض. كما اطلع وكيل إمارة المنطقة على أجنحة وأركان الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، والتي تُسهم في إيصال رسالة اليوم العالمي للدفاع المدني للزوار وإلى طلاب المدارس والجامعات والمعاهد.

وعبّر مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، وسمو نائبه على ما يحظى به الدفاع المدني بالمدينة المنورة من دعم واهتمام، كما شكر وكيل إمارة المنطقة على حضوره وتدشينه الفعاليات.

وأوضح اللواء عبدالرحمن أن الفعاليات تركز على سلامة الأطفال سواء بالمنزل أو المدرسة وتُسهم في رفع درجة الوعي لدى المجتمع ونشر مفاهيم سلامة الأطفال من خلال أجنحة المعرض الذي يستمر طوال الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، ويقدم خلالها المحاضرات التوعوية ومسرح الطفل، والمسابقات والعديد من الأنشطة المتنوعة توافقًا مع شعار (سلامة الأطفال غايتنا).