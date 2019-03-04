، انطلاق المعرض العالمي للامتياز التجاري في أبريل المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية نائب أمير الشرقية ويستهدف 150 شركة و600 علامة تجارية

تحت رعاية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، ينطلق المعرض العالمي للامتياز التجاري من 25-27 أبريل المقبل، على أرض معارض الظهران الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وأمانة المنطقة الشرقية.

وأوضحت المشرفة على المعرض، عبير جليح، أن أهمية ذلك المعرض تكمن في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية المستدامة للمشاريع التجارية، والتوسع والانتشار من خلال منح حق الامتياز، وخلق فرص وظيفية كبيرة.

وأشارت إلى أن المعرض يستقطب العام الحالي مجموعة كبيرة من العارضين والعلامات التجارية المحلية والدولية تقدر بـ150 شركة، و600 علامة تجارية، كما يستهدف لزيارته ما يقارب 20 ألف زائر من مختلف مناطق المملكة والدول العربية والعالمية، متوقعة ارتفاع عدد الاتفاقيات لبناء شراكات "امتياز" مقارنة بالعام الماضي إلى ألف اتفاقية.

وأضافت أن المعرض يتيح عرض العلامة التجارية بسوق الفرنشايز المخصص للعارضين، كما سيكون فرصة اللقاء بالممنوحين الجيدين وزيادة الفرص الخاصة بتوسيع العلامة التجارية، إلى جانب الحصول على فرصة لقاء المانحين وعقد الصفقات بينهم، كما هناك فرصة اللقاء مع المطورين وأصحاب الخبرات التسويقية والقانونية، وفرصة اللقاء مع الجهات الحكومية والداعمة للعلامات التجارية.

وأبانت أن وجود العلامات التجارية الدولية والمحلية في مكان واحد يعتبر حدثاً مهماً لتمكين الشركات المحلية من الارتقاء، بالإضافة إلى توفير بيئة خصبة للشركات العالمية لتطوير الاستثمار ودعم الأعمال على مستوى الشرق الأوسط، كما يعتبر فرصة للتعرف على مجموعة واسعة من العلامات التجارية من معظم قطاعات الأعمال والصناعة من جميع أنحاء العالم.

ويتمتع المعرض بالعديد من المزايا، بحسب عبير جليح، منها أن وجود الجهات الحكومية ستقدم دعماً وتمكيناً واستشارات وحلولاً تمويلية، وفرصة لرواد الأعمال الراغبين بتطوير أعمالهم أو البدء بأعمال ناجحة قليلة المخاطر، ولقاء المستشارين والخبراء للاستفادة من خبراتهم في النواحي القانونية، وفرصة لأصحاب العلامات المحلية للبدء بتحويل علاماتهم إلى فرنشايز، وذلك من خلال الاستفادة من قصص النجاح الموجودة محلياً وعالمياً، ولقاء الباحثين من موزعين لمنتجاتهم وانتشارها بنظام التوكيلات التجارية.

أما الخدمات الحكومية فإن وجود الجهات الحكومية بالمعرض تشكل رابطاً مباشراً مع رواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية الباحثين الفرص الاستثمارية من خلال عرض هذه الفرص والشراكة المباشرة مع الجهات الحكومية والمستثمرين.

ولفتت في الختام إلى أن المعرض يقدم حلولاً تمويلية مباشرة، حيث يشارك بالمعرض العالمي للامتياز التجاري بنك التنمية الاجتماعية وكذلك البنوك المحلية من أجل تقديم حلول التمويل والدعم لمشاريع الامتياز التجاري وتشجيع قطاع الأعمال والتي تفتح الكثير من الأبواب للشباب السعودي وفق رؤية 2030.