كشف تفاصيل مقطع تعدي مواطن على موظف “المياه” بالشرقية

كشفت مصادر تفاصيل مقطع الفيديو المتداول، والذي يُظهر تعدي مواطن على مقيم من الجنسية الآسيوية يعمل فني عدادات مياه، وإعاقته عن العمل، متهماً إياه بالتزوير والتلاعب في قراءة العدادات. وقالت المصادر: إن العامل يعمل “فني عدادات” لدى الشركة المتعاقد معها لتشغيل وصيانة الشبكات بمدينة الدمام، ويُعتبر “نظامياً” وليس “مخالفاً” كما قال المواطن. وأكدت المصادر نفسها أن خدمات المياه بالمنطقة الشرقية ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية لحفظ حقوق موظفيها، مشيرة إلى أن انتشار المقطع يُعتبر جريمة معلوماتية سيتم البدء فيها بحسب صحيفة سبق.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية فهد بن الحميدي العنزي، أن الموظف يعمل فني عدادات، وهو من الجنسية الآسيوية، ويعمل لدى الشركة المتعاقد معها لتشغيل وصيانة شبكات بمدينة الدمام، مشيراً إلى أن ما قام به المواطن هو تعدّ عليه وإعاقته عن عمله المكلف به أثناء رصد قراءات عدد من العدادات الميكانيكية والأخرى الإلكترونية غير المرتبطة بنظام القراءة عن بعد (AMR). وأضاف “العنزي” أن المديرية كانت تتمنى من العميل التواصل معها لإبداء أي آراء أو شكاوى دون تطاول؛ الأمر الذي قد يعرضه للمسؤولية تجاه أفعاله، حيث قد تصل للتصعيد القانوني لإعاقته أعمال المديرية والتي تنفذ عن طريق شركة متعاقد معها نظامياً.

وأبان أن العاملين في هذه المهنة متعددو الهوية، فمنهم مواطنون ومقيمون من البلدان العربية والآسيوية، مضيفاً: “العمالة بكل جنسياتها يشاركوننا في تقدم عجلة التنمية بالمملكة، بما في ذلك قطاع توزيع المياه؛ بل إلى أكثر من ذلك، حيث نجدهم في جوانب عدة في حياتنا اليومية (الصحة، الغذاء، التجزئة، وغيرها) من المهن التي لم تُلزم بالتوطين حتى الآن، ونعمل بدورنا على توطينها وغيرها بنسب متصاعدة وفق ما خطط لها”. وأكد “العنزي” أن حرص خدمات المياه بالمنطقة الشرقية على رصد قراءات العملاء وفقاً لاستهلاكهم، كما أن هناك العديد من العدادات الذكية بالمحافظة، والتي تصل قراءتها للمديرية بشكل إلكتروني، إضافة إلى عقدين بدأ العمل بهما مؤخراً يتضمنان إبدال العدادات الميكانيكية بأخرى إلكترونية ذكية (AMR)، وربط الإلكترونية الحالية غير المرتبطة بشبكة القراءة عن بعد، وذلك ضمن خطة القطاع المتكاملة لتطوير منظومة العدادات إلى إلكترونية ذكية تحمل مواصفات متعددة تسهم في تطوير منظومة خدمات العملاء بالمنطقة الشرقية.