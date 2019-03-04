انطلاق فعاليات حملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا» بالقصيم

تواصل قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم، فعاليات الحملة الأمنية «أمنكم وسلامتكم هدفنا» والتي تهدف إلى رفع مستوى الأمن والسلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العام لمرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات وتعزيز علاقتهم برجال أمن الطرق.

وتستمر أعمال هذه الحملة والتي تأتي إقامتها في جميع مناطق المملكة، بتوجيهاتٍ مباشرة من مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وإشراف ومتابعة من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمالًا وبرامج لتوعية قائدي المركبات وتقديم الهدايا والمطبوعات الإرشادية لهم.

هذا بالإضافة إلى إبراز الخدمات والجوانب الإنسانية لرجال الأمن والتي تمتد إلى زيارة المرضى والمصابين جراء الحوادث المرورية.

وكان مدير شرطة منطقة القصيم، العميد علي بن حسن بن مرضي، قد دشن البدء بفعاليات وبرامج هذه الحملة بمحافظات ومراكز المنطقة، وذلك بحضور قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالقصيم، العقيد حمد بن إبراهيم الجاسر، وقام بزيارات للمرضى والمصابين جراء حوادث السير وتقديم الهدايا لهم، متمنيًا أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل ويديم عليهم موفور الصحة والعافية.