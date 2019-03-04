بالصور.. اختتام فعاليات المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بالمنطقة الغربية

اختتمت فعاليات المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بالمنطقة الغربية؛ حيث اطلع زوار المعرض على أبرز إنجازات وزارة الدفاع، والتطور الكبير في القطاعات العسكرية.

يأتي ذلك في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفقًا للموقع الإلكتروني للوزارة.

وأقيمت الفعاليات على مدار خمسة أيام بقاعدة الملك عبدالله الجوية في مدينة جدة، وقد قدم المعرض تعريفًا كاملًا وهادفًا بأعمال وزارة الدفاع، وما وصلت إليه من إمكانات عسكرية وبشرية عالية؛ حيث حقق المعرض -من خلال الخدمات التعريفية التي قدمها والفعاليات المطروحة والمتنوعة لـزواره- نجاحًا كبيرًا.

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وكان معرض وزارة الدفاع الثالث والمتنقل بمنطقة تبوك، ودَّع زوَّاره من أهالي المنطقة في 17 فبراير الجاري، بعد أن قضوا فيه أكثر من 40 ساعة من المعرفة، اطلعوا خلالها على أبرز إنجازات وزارة الدفاع والتطوُّر الكبير في القطاعات العسكرية؛ حيث استعرضت «القوات البرية» في جناحها ما تمتلكه من تسليح ومهارات عسكرية تعكس التجهيزات الحديثة والتقنيات العالية التي تمتلكها، من خلال مسارين: خارجي يضم العديد من المعدات الثقيلة القديمة والحديثة التي ضمَّتها القوات البرية إلى ألويتها وكتائبها الكبيرة، ومعرض داخلي اشتمل على عروض لأسلحة المشاة بمختلف العيارات والمقذوفات والعربات والمدفعية والمدرعات والدبابات، وما تم على تلك الدبابات من تطوير على أيدى شباب الوطن.

يذكر أن المعرض المتنقل الخامس لوزارة الدفاع سيقام في المنطقة الوسطى بمدينة الرياض.

يشار إلى أن القوات المسلحة تقوم بأدوار فاعلة في الدفاع عن المملكة، مزودةً بكافة الإمكانات اللازمة لذلك من الأسلحة والعتاد المتطور، فضلًا عن حرصها على استمرار التدريب الفعال على أحدث الأساليب القتالية؛ حيث تنفذ من وقت إلى آخر العديد من العمليات المشتركة الميدانية للقضاء على التهديدات والحفاظ على أمن الوطن وتأمين خط الحدود الدولية والاتصالات الاستراتيجية بمشاركة القوات الخاصة للقوات البرية، وقوات مشاة البحرية، بالإضافة إلى التخطيط للعمليات المستقبلية وعمليات الإسناد اللوجستي؛ وذلك بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة؛ الأمر الذي يلقى إشادة من جميع المواطنين.