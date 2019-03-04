السعودية اليوم / حرم سمو محافظ الأحساء تدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني



الأحساء 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 4 مارس 2019 م واس

دشنت حرم سمو محافظ الأحساء الأميرة العنود بنت محمد آل الشيخ مساء اليوم فعاليات ومعرض اليوم العالمي للدفاع المدني، بمجمع نورة الجبر التعليمي.

وأوضحت مساعدة مدير تعليم الأحساء للشؤون التعليمية خلود بنت صالح الكليبي أن إدارة التعليم بالأحساء تحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، التي تسهم في التوعية العامة، وأن الأمن في المدارس مطلب مهم ، وكل مانقوم به من توعية في الصغر يسهم في تنمية مهارات الطفل في الكبر.

وبينت أن المعرض المصاحب يشمل على عدد من الأركان شارك فيها الدفاع المدني وإدارة التعليم، كما شاركت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، وأرامكو

// انتهى//

22:09ت م

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الأحساء 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 4 مارس 2019 م واسدشنت حرم سمو محافظ الأحساء الأميرة العنود بنت محمد آل الشيخ مساء اليوم فعاليات ومعرض اليوم العالمي للدفاع المدني، بمجمع نورة الجبر التعليمي.وأوضحت مساعدة مدير تعليم الأحساء للشؤون التعليمية خلود بنت صالح الكليبي أن إدارة التعليم بالأحساء تحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، التي تسهم في التوعية العامة، وأن الأمن في المدارس مطلب مهم ، وكل مانقوم به من توعية في الصغر يسهم في تنمية مهارات الطفل في الكبر.وبينت أن المعرض المصاحب يشمل على عدد من الأركان شارك فيها الدفاع المدني وإدارة التعليم، كما شاركت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، وأرامكو السعودية ، كما شاركت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بأربع فعاليات: هي اللعب الآمن، وحافلة السلامة، والركن التقني، وخطة الإخلاء.// انتهى//22:09ت م0309

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