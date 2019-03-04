السعودية اليوم / قوات الجيش اليمني تسقط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية



حجـة 27 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

اسقطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران ، في مديرية حيران بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وذكر موقع // سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني تمكنت من رصد الطائرة وتفجيرها على بعد كيلومتر، قبل وصولها إلى أحد الأسواق الشعبية في المديرية، الذي كان يجوبه عدد من المدنيين.

يشار إلى أن الطائرة المسيرة كان على متنها عبوات متفجرة، في محاولة لاستهداف سوقً شعبياً في المديرية، التي حررتها قوات الجيش الوطني اليمني مؤخراً.

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22:00ت م

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