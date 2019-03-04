السعودية اليوم / بلدية بارق تنفذ جولات رقابية على عدد من المحلات التجارية



محايل 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة بارق أمس جولات رقابية, شملت عددا من محال المواد الغذائية واللحوم ، وصوالين الحلاقة ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية .

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ، كما تم إنذار 19 مخالفاً ، وإغلاق 4 محلاًت لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.

وأكد رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية وتصنيعها، لضمان سلامتها .

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21:40ت م

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