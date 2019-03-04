انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تعاود التضييق على قنوات قطر الرياضية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 مارس 2019 10:17 مساءً - رفضت السلطات السعودية، الاثنين، السماح لقناتي "بي إن سبورت" و"الكأس" بالتغطية المباشرة من مدينة جدة لمباراة الاتحاد السعودي وضيفه الريان القطري، في مستهل لقاءات الجانبين في المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.

ولم تُبدِ الشركة المسؤولة عن نقل البطولة الأبرز على مستوى أندية القارة الصفراء أسباباً واضحة لمنع مراسل قناة "الكأس" مشعل الشمري، وزميله في قناة "بي إن سبورت" جمال الحسني، من الظهور والتحدث لاستديوهات القناتين في الدوحة، كما جرت العادة.

وتمتلك القناتان القطريتان حقوق البث الحصري لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على غرار كأس الأمم الآسيوية وكأس الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى دوري الأبطال.

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ومنذ اللحظة الأولى للأزمة الخليجية فرضت السعودية والإمارات والبحرين وحتى مصر خناقاً على قطر وبعثاتها ومؤسساتها الرياضية، وصعدت بشدة ضدها، خاصة فيما يتعلق باستضافة الدوحة للنسخة المونديالية المقبلة، المقررة إقامتها شتاء عام 2022، كأول دولة خليجية وعربية وإسلامية تحتضن العرس الكروي الكبير.

وتعرضت قنوات "بي إن سبورت" و"الكأس" لتضييق شرس من جانب الرياض وأبوظبي، خلال تغطية الشبكتين الرائدتين للبطولات والمسابقات الرياضية التي تمتلك حقوق بثها حصرياً، خاصة حين يتعلق الأمر بالمباريات والفعاليات التي تستضيفها دول حصار قطر.

كما أقدمت الرياض على قرصنة "البنفسجية" عبر قناتها المسماة "بي آوت كيو"، حيث عملت الأخيرة على نقل المحتوى الكامل لـ"إمبراطورية الإعلام الرياضي"، ثم وصل الأمر إلى قرصنة المحتوى الترفيهي، ما استدعى تدخلاً من كبرى الهيئات والمؤسسات الرياضية حيث أدانت تلك الممارسات، وتعهدت بملاحقة القائمين عليها أياً كانوا.