السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية العُماني

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية العُماني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس اليوم، معالي وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأحداث في الساحتين الإقليمية والدولية.

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