شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق مبادرة «شجرة امام كل منزل» في «حجر».. غداً والان نبدء بالتفاصيل

تُطلق بلدية حجر التابعة لأمانة محافظة جدة صباح غداً الثلاثاء مبادرة " شجرة عند كل منزل " والتي تهدف الى تحسين المشهد الحضاري للمدن والمحافظة على التوازن البيئي، وذلك بتوزيع شتلات للمواطنين والمقيمين مجاناً لزراعتها امام كل منزل بحضور رئيس البلدية المهندس فهمي بن سليمان الغانمي ، في بادرة يتشارك فيها مسئولي الأمانة مع الأهالي للمحافظة على البيئة ونشر ثقافة العناية بالزراعة التي تسهم بشكل كبير في تحسن المشهد العامة للمحافظات والمدن .



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