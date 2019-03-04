شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مستجدات المنطقة مع وزير خارجية روسيا والان نبدء بالتفاصيل
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم، وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا الاتحادية، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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