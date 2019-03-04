الان تتابع الأربعاء.. انطلاق الملتقى الـ 19 لأبحاث الحج والعمرة بالمدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:36 م, 4 مارس 2019 م التعليقات: 0 برعاية خادم الحرمين الشريفين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ينطلق بعد غد الأربعاء الملتقى الـ 19 لأبحاث الحج والعمرة بالمدينة المنورة، والذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بالتعاون والشراكة مع جامعة طيبة.

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