شروط التسجيل في ساند للرجال والنساء وطريقة فتح حساب مستخدم جديد

ما هي شروط التسجيل في ساند نظام التامين ضد التعطل عن العمل للرجال والنساء، والفئات التي يشملهم نظام ساند وكيفية التقديم على ساند وفتح حساب مستخدم، جميعها من التوضيحات التي قدمتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للموظف أو الموظفة السعودية التي قد تتعرض لظرف أو قرار يؤدي لتعطلها عن العمل نتيجة إنهاء عقد العمل، أو إفلاس الشركة، وكذلك سنوضخ مزايا نظام ساند لمن ينطبق عليه الشروط والضوابط التي سنسرد تفاصيلها ضمن توضيح الخدمات المقدمة من البرنامج للسعوديين والسعوديات، وألية عمل البرنامج.

الحكومة السعودية تعمل على دعم وتحسين بيئة العمل، وتوفير كافة وسائل الدعم للموظف أو الموظفة السعودية، عبر تقديم عدة برامج وخدمات للمساعدة على مواجهة تحديات سوق العمل، خاصةً بعض الفئات التي قد تتأثر من بعض القرارات أو الإجراءات بأماكن عملهم، نتيجة نقس الخبرة أو عدم الإلمام بمهام الوظيفية، وهو ما قد ينتج عنه إنهاء عقد العامل، وبالتالي كان هناك حاجة لحماية بعض هذه الفئات من العمالة لحين تحسين ظروفهم والحصول على الوظيفة المناسبة، ومن هنا تم إطلاق برنامج التامين ضد التعطل عن العمل تحت مسمى نظام ساند، ويتم التسجيل في ساند من خلال موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فما هي ضوابط و شروط التسجيل في ساند للرجال والنساء.

ضوابط و شروط التسجيل في ساند

نظام ساند هو نظام يختص بتوفير الرعاية والحماية للعمالة السعودية والأسر التابعة لهم في حالة تعطل احد العمال، وذلك نتيجة تعرضه لظروف خارجة عن إرادته،ويعمل برنامج التامين ضد التعطل عن العمل في هذه الحالة على توفير حياة كريمة للموظف أو الموظفة السعودية واسرهم خلال الفترة الانتقالية لحين الحصول على العمل، ومن خلال شروط التسجيل في ساند سنتعرف على الضوابط التي تحكم آلية الاستحقاق للحصول على الدعم المادي لحين الحصول على الوظيفة المناسبة للموظف السعودي.

شروط استحقاق ساند نظام التامين ضد التعطل عن العمل تتضمن ما هو مبيد أدناة.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومن أم سعودية.

ألا يتخطى عمر المستفيد عن 60 عام.

أن يكون المستفيد لديه القدرة على العمل.

ألا يكون من الموظفين في القطاع الخاص أو القطاع العام.

ألا يكون لديه نشاط تجاري.

ألا يكون راعياً أو كفيل لعامل اجنبي بخلاف العمالة المنزلية.

باقي الشروط كما وردت في التقرير المرفق بالصورة الموضحة أسفله.

كيفية التسجيل في ساند

قدمنا لكم شرح التسجيل في نظام ساند والتعرف على كيفية الاستفادة من نظام التامين ضد التعطل عن العمل، ونرفق لكم كذلك ومن خلال البيانات التي نوفرها لكم موقع الدخول على نظام ساند وفتح حساب مستخدم جديد، وشرح مصور حول كيفية التسجيل في البرنامج من خلال موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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رابط نظام ساند

شرح ألية عمل برنامج ساند

كيفية الاستفادة من نظام ساند

عرض موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرح حو كيفية الاستفادة من نظام ساند التامين ضد التعطل عن العمل، والحصول على رابت ساند خلال فترة زمنية لحي الحصول على وظيفية تناسب المستفيد.

ننشر قريباً توضيحات حول مزايا نظام ساند والدعم المدي المقدم لمن يستفيد من البرنامج، والمدة الزمنية التي يتم توفير راتب خلالها للمستفيد.