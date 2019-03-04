شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث مع نظيره العُماني الموضوعات المشتركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تونس)

استقبل وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، في تونس اليوم، وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأحداث في الساحتين الإقليمية والدولية.