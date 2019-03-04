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وزير الداخلية يبحث مع نظيره العُماني الموضوعات المشتركة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تونس)

استقبل وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، في تونس اليوم، وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأحداث في الساحتين الإقليمية والدولية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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