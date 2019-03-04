شكرا لقرائتكم خبر عن أمين جدة: اعتماد نظام تأهيل المقاولين.. قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد أمين محافظة جدة صالح التركي، أن الأمانة بصدد اعتماد نظام تأهيل للمقاولين، بعد إقراره والموافقة عليه من الجهات العليا.

وقال إن الأمانة ستستخدم صلاحياتها كافة لتتطبيق الأنظمة على أي جهة مخالفة، في سبيل تحقيق رؤية 2030، موضحاً أن كثيراً من المشكلات البيئية الناتجة عن أعمال الحفر وإيصال الخدمات، أضرت بالمدينة وسكانها وزائريها، واستنزفت جهود القطاعات المعنية، وهو ما يجب أن ينتهي ويعالج بالعمل المشترك وتطبيق الأنظمة.

جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي الذي نظمته الأمانة اليوم (الإثنين)، وجمع عددا من الجهات المعنية، متمثلة في محافظة جدة، الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية، شركة الاتصالات السعودية، لجنة المقاولين، شركات المقاولات، إضافة للجهات الأمنية، بحضور وأعضاء المجلس التنسيقي في الأمانة والبلديات الفرعية، ضمن أعمال اللجنة التنسيقية لمشاريع المحافظة، بهدف استعراض أوجه التعاون ومعالجة المعوقات والمشكلات الناتجة عن أعمال الشركات والمقاولين في عدد من المشاريع القائمة.

وأعرب التركي عن رغبة الأمانة في تعزيز التعاون مع الجهات والقطاعات الخدمية والمقاولين كافة، لتحقيق المصلحة المشتركة في خدمة المدينة وسكانها، مستعرضًا الكثير من الملاحظات التي رصدتها الأمانة.

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من جهته، استعرض نائب أمين جدة للمشاريع والبيئة، المهندس علي القرني، تقريرًا مرئيًا لتقييم أداء الجهات الخدمية ومقاوليها، إذ تم عرض الأرقام والإحصائيات والتقارير السنوية ونصف السنوية، شملت إجمالي تصاريح العمل خلال 2018، وعدد التصاريح المفتوحة، وأبرز المشكلات والمخالفات المرصودة على المقاولين ميدانيًا، إضافة إلى مناقشة الكثير من الملاحظات الميدانية على أعمال تلك الشركات، فيما فتحت الأمانة أبواب النقاش لجميع الحضور، بهدف الاستماع للملاحظات وإبداء المرئيات حيال الإجراءات ذات العلاقة.

واختتم العرض بعدد من التوصيات التي تعمل الأمانة على إلزام الشركات بتطبيقها، تتضمن: الإلتزام بالمدة المحددة في التصريح، سرعة إغلاق مواقع العمل خاصة أمام المجمعات والمنشآت التعليمية والصحية، الإلتزام بتأمين فرقة سلامة خاصة بالمشاريع التي يقومون بتنفيذها، ترحيل المخلفات، الحفاظ على الشكل العام للبيئة من تراكم المخلفات وتكدسها بمواقع العمل، الالتزام بوسائل السلامة وصيانتها بشكل مستمر، وسد جوانب الحفريات العميقة وسحب المياه الجوفية إن وجدت، الحفاظ على سطح الإسفلت من تخريب المجنزرات والمعدات له أثناء عملية الحفر، واستخدام المعدات الحديثة ذات العجلات المطاطية.

كما أوصى اللقاء بالاهتمام بإجراء اختبارات ضبط الجودة في وقتها وتقديم الخلطات التصميمية الإسفلتية المعتمدة قبل السفلتة، والتقيد بإجراء الاختبارات الحقلية والمعملية، وفقًا للمدة المحددة في الجداول الزمنية وطبقًا للمواصفات، وسرعة سداد المخالفات، والعمل على عدم تكرارها، وتفعيل دور استشاري في جميع أعمال إعادة الوضع إلى ماكان عليه قبل الحفر.

وفي شأنٍ متصل كشف تقرير مكتب تنسيق المشاريع بأمانة جدة الذي تم عرضه ومناقشته خلال اللقاء بممثلي شركات الخدمات والمقاولات والجهات المعنية ذات العلاقة عن إصدار 29.154 ألف تصريح عمل لشركات الخدمات 2018، بإجمالي أطوال بلغ أكثر من 2 مليون و 500 ألف متر، وحصلت شركة المياه الوطنية على أعلى نسبة تصاريح بواقع 14430 تصريحًا، في حين حصلت الشركة السعودية للكهرباء على 13079 تصريحًا، وأصدرت الأمانة 711 تصريحًا لشركة الاتصالات السعودية.

وبلغ عدد التصاريح المنتهية والمفتوحة على شركات الخدمات في المواقع 5094 تصريحًا، بإجمالي أطوال تجاوز المليون و50 ألف متر، وسجلت أعلى نسبة تصاريح منتهية ومفتوحة في الموقع على الشركة السعودية للكهرباء بواقع 3668 تصريحًا، تليها شركة الاتصالات السعودية بـ 512 تصريحًا، ثم شركة المياه الوطنية في قطاعي الصرف الصحي والمياه بـ 505 تصاريح، وبلغ إجمالي المخالفات التي رصدتها الأمانة منذ مطلع العام الماضي حتى تاريخه أكثر من 1203 مخالفات على جميع الجهات.