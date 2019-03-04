وزير الداخلية يستقبل نظيره العماني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود، في تونس اليوم، وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود البوسعيدي.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأحداث في الساحتين الإقليمية والدولية.