، "أخضر 20 عامًا" يدشن معسكره الإعدادي لكأس العالم .. غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يدشّن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا الثلاثاء معسكره الإعدادي في مدينة الرياض والذي يمتد حتى العاشر من الشهر الجاري، ضمن ثاني مراحل الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي خالد العطوي (28) لاعبًا جاءت أسماؤهم على النحو الآتي: أصيل عابد، وحازم الزهراني، وسعود عبدالحميد، وعبدالمجيد الزهراني، وعمر الجدعاني، ومهند الشنقيطي (من نادي الاتحاد)، وعبدالرحمن الشمري، وفراس البريكان، وفرج الغشيان، ونايف الماس، ونواف العقيدي، ومحمد الشنقيطي (من نادي النصر)، وسالم السليم، ومحمد الناصر، ومنصور البيشي، ونواف الغامدي (من نادي الهلال)، وتركي العمار، وحسان التمبكتي، وعلي مجرشي (من نادي الشباب)، وخالد الغنام، وخليفة الدوسري، وعبدالمحسن القحطاني (من نادي القادسية)، وإبراهيم محنشي، وحامد الغامدي (من نادي الاتفاق)، وصافي الزقرتي، وفراس الغامدي (من النادي الأهلي)، وعبدالله البوق (من نادي الأنصار)، وحسن آل سليس (من نادي الترجي).

ويفتتح المنتخب السعودي تدريباته غدًا الثلاثاء بحصة تمام السادسة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

يُذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 التي سُحبت الأسبوع الماضي قد وضعت الأخضر الشاب في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا، في البطولة التي ستستضيف بولندا منافساتها في الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل.