، 10 أيام فقط .. الهند غير قادرة على مواجهة باكستان أكثر من هذه المدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "غوغوي" قال: قواتنا تفتقر للمعدات الحديثة

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر هندية، أن نيودلهي غير قادرة على تزويد قواتها بالذخيرة لأكثر من 10 أيام، إذا خاضت حربًا ضد باكستان.

ووفقًا لما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الاثنين) نقلاً عن "نيويورك تايمز"، ذكرت المصادر ذاتها أن 68 في المائة من معدات الجيش الهندي قديمة للغاية، وتعد رسميًا "عتيقة".

ونسبت الصحيفة لعضو اللجنة الدائمة للدفاع في البرلمان الهندي غوراف غوغوي قوله: "قواتنا تفتقر للمعدات الحديثة، فيما عليها تنفيذ عمليات عسكرية في القرن الحادي والعشرين".

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن التي كان يستقلها الطيار الهندي، يعود تاريخ صناعتها لستينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الطيار وجد نفسه الأسبوع الماضي في خضم معركة جوية عنيفة مع طائرة مقاتلة باكستانية، وانتهى به المطاف أسيرًا في قبضة العدو.

واعتبرت الصحيفة الصدام الجوي الأخير بين الهند وباكستان بمثابة لحظة مشؤومة بالنسبة للجيش الهندي، مبينة أن القوات الهندية تعاني نقصًا كبيرًا في التمويل، وميل البحرية والجيش والقوات الجوية إلى التنافس عوضًا عن العمل المشترك.