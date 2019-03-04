، 10 أيام فقط .. الهند غير قادرة على مواجهة باكستان أكثر من هذه المدة ،

- 1/2
- 2/2
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر هندية، أن نيودلهي غير قادرة على تزويد قواتها بالذخيرة لأكثر من 10 أيام، إذا خاضت حربًا ضد باكستان.
ووفقًا لما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الاثنين) نقلاً عن "نيويورك تايمز"، ذكرت المصادر ذاتها أن 68 في المائة من معدات الجيش الهندي قديمة للغاية، وتعد رسميًا "عتيقة".
ونسبت الصحيفة لعضو اللجنة الدائمة للدفاع في البرلمان الهندي غوراف غوغوي قوله: "قواتنا تفتقر للمعدات الحديثة، فيما عليها تنفيذ عمليات عسكرية في القرن الحادي والعشرين".
وأوضحت "نيويورك تايمز" أن التي كان يستقلها الطيار الهندي، يعود تاريخ صناعتها لستينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الطيار وجد نفسه الأسبوع الماضي في خضم معركة جوية عنيفة مع طائرة مقاتلة باكستانية، وانتهى به المطاف أسيرًا في قبضة العدو.
واعتبرت الصحيفة الصدام الجوي الأخير بين الهند وباكستان بمثابة لحظة مشؤومة بالنسبة للجيش الهندي، مبينة أن القوات الهندية تعاني نقصًا كبيرًا في التمويل، وميل البحرية والجيش والقوات الجوية إلى التنافس عوضًا عن العمل المشترك.
10 أيام فقط .. الهند غير قادرة على مواجهة باكستان أكثر من هذه المدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-04
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر هندية، أن نيودلهي غير قادرة على تزويد قواتها بالذخيرة لأكثر من 10 أيام، إذا خاضت حربًا ضد باكستان.
ووفقًا لما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الاثنين) نقلاً عن "نيويورك تايمز"، ذكرت المصادر ذاتها أن 68 في المائة من معدات الجيش الهندي قديمة للغاية، وتعد رسميًا "عتيقة".
ونسبت الصحيفة لعضو اللجنة الدائمة للدفاع في البرلمان الهندي غوراف غوغوي قوله: "قواتنا تفتقر للمعدات الحديثة، فيما عليها تنفيذ عمليات عسكرية في القرن الحادي والعشرين".
وأوضحت "نيويورك تايمز" أن التي كان يستقلها الطيار الهندي، يعود تاريخ صناعتها لستينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الطيار وجد نفسه الأسبوع الماضي في خضم معركة جوية عنيفة مع طائرة مقاتلة باكستانية، وانتهى به المطاف أسيرًا في قبضة العدو.
واعتبرت الصحيفة الصدام الجوي الأخير بين الهند وباكستان بمثابة لحظة مشؤومة بالنسبة للجيش الهندي، مبينة أن القوات الهندية تعاني نقصًا كبيرًا في التمويل، وميل البحرية والجيش والقوات الجوية إلى التنافس عوضًا عن العمل المشترك.
04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440
09:57 PM
"غوغوي" قال: قواتنا تفتقر للمعدات الحديثة
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر هندية، أن نيودلهي غير قادرة على تزويد قواتها بالذخيرة لأكثر من 10 أيام، إذا خاضت حربًا ضد باكستان.
ووفقًا لما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الاثنين) نقلاً عن "نيويورك تايمز"، ذكرت المصادر ذاتها أن 68 في المائة من معدات الجيش الهندي قديمة للغاية، وتعد رسميًا "عتيقة".
ونسبت الصحيفة لعضو اللجنة الدائمة للدفاع في البرلمان الهندي غوراف غوغوي قوله: "قواتنا تفتقر للمعدات الحديثة، فيما عليها تنفيذ عمليات عسكرية في القرن الحادي والعشرين".
وأوضحت "نيويورك تايمز" أن التي كان يستقلها الطيار الهندي، يعود تاريخ صناعتها لستينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الطيار وجد نفسه الأسبوع الماضي في خضم معركة جوية عنيفة مع طائرة مقاتلة باكستانية، وانتهى به المطاف أسيرًا في قبضة العدو.
واعتبرت الصحيفة الصدام الجوي الأخير بين الهند وباكستان بمثابة لحظة مشؤومة بالنسبة للجيش الهندي، مبينة أن القوات الهندية تعاني نقصًا كبيرًا في التمويل، وميل البحرية والجيش والقوات الجوية إلى التنافس عوضًا عن العمل المشترك.
، 10 أيام فقط .. الهند غير قادرة على مواجهة باكستان أكثر من هذه المدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر 10 أيام فقط .. الهند غير قادرة على مواجهة باكستان أكثر من هذه المدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.