مبادرة لتعزيز الوعي الوقائي في المنازل بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل إيناس المخلفي - المدينة المنورة

أطلقت مديرية الدفاع المدني بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة مبادرة لتعزيز الوعي الوقائي في المنازل، وذلك من خلال مرافقة ممثلي الدفاع المدني لفرق الرعاية الطبية المنزلية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للمرضى في منازلهم، لما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية في رفع مستوى التوعية بالمخاطر المنزلية لدى المستفيدين من الخدمة، وإرشادهم لتلافي مسببات الخطورة في منازلهم.

وجرى الاتفاق على المبادرة بين المديريتين بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالرحمن الحربي، ومدير الشؤون الصحية الدكتور عبدالحميد الصبحي.

وجرت مناقشة آلية تنفيذ المبادرة بحضور العقيد الدكتور خالد العتيبي، والمقدم مهندس يعقوب عبدالعال، والمقدم الدكتور ماجد الحربي.