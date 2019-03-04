التوأم عماد ومعاذ يحققان المركزين الأول والثاني في الحساب الذهني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

حقق التوأم عماد ومعاذ العمودي المركزين الأول والثاني في مسابقة الحساب الذهني "اليوسي ماس" من بين 9000 متسابق من 83 دولة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وبحسب وفاء عبدالرحمن، والدة عماد ومعاذ العمودي، فإن وصول ابنيها لهذه المرحلة وتحقيق المركزين الأول والثاني لم يأت نتيجة يوم أو يومين، بل كان حصيلة جهد وتدريب وتعليم سنوات، وتحقق بكل إصرار وعزيمة.

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وقالت لـ "مكة": ابناي التحقا بالحساب الذهني من عمر صغير لم يتجاوزا فيه السنوات الست، فتعلما تلقي المعلومات كما خضعا لتدريبات السرعة وحل المسائل الحسابية في 8 دقائق في البداية حتى بدأت تتقلص الفترة الزمنية لهذه العمليات الحسابية.

وأكدت فيما يخص أنهما توأم واتفقا ووصلا للمركزين الأول والثاني، حرصها على التركيز على توحيد ميول ابنيها في كل الأمور، ومنها العلمية تحديدا مع الاحتفاظ بهوايات كل منهما على حدة.

وختمت بالقول "أسعى لترسيخ اسمي ابني في جميع المحافل الدولية والمحلية ليرفعا اسم الوطن وليفخر بهما وطنهما ونحن"، مؤكدة أنها ستسعى لتطويرهما أكثر، وخاصة أن لديهما دافعا للفوز والنجاح بعد الثقة والطموح التي حصلا عليها أخيرا.