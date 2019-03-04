أمير مكة يوجه باستبدال كلمة GOD في ترجمة لفظ الجلالة بـ ALLAAH

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الجهات الحكومية بالمنطقة باستبدال كلمة GOD في ترجمة لفظ الجلالة باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى بكلمة ALLAAH.

وبحسب تغريدة في الحساب الرسمي لإمارة مكة عبر تويتر اليوم ، فإن الفيصل وجه بأن يتبنى ملتقى مكة الثقافي التوعية بذلك، استنادا إلى ما أشار إليه مفتي عام المملكة بعدم جواز ذلك، لكون الترجمة قد تحمل مدلولات محرمة.

وشدد الأمير خالد الفيصل على ضرورة الأخذ بذلك، وعدم استخدام الترجمة في المكاتبات والتقارير والمحادثات واللقاءات التي تستخدم فيها اللغة الإنجليزية، وأن تتم الاستعاضة عن ذلك بكلمة ALLAAH.