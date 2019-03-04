السعودية | قصة فنانة لبنانية تؤجل حفلاتها لمتابعة نادي النصر

شكرا لقرائتكم قصة فنانة لبنانية تؤجل حفلاتها لمتابعة نادي النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دائماً ما تلفت الفنانة اللبنانية "ناتاشا" الأنظار في مواقع التواصل، بتشجيعها لنادي النصر السعودي، الذي امتد إلى شراء تذاكر وإهدائها إلى الجمهور الذي يعرف بجمهور "الشمس"، نسبة إلى لونه الأصفر، حيث ظهرت "ناتاشا" مؤخراً على مدرج العائلات النصراوي وهي تتوشح الأصفر والأزرق، وهذه الصورة وجدت حفاوة من جمهور النصر.

"ناتاشا" التي غنت عن ماجد عبدالله وتستعد للغناء عن نادي النصر، سردت قصتها لـ"العربية.نت" وسر علاقتها بنادي النصر، قائلة: "بداياتي مع تشجيع فريق النصر، قبل سنوات كنت بزيارة عائلية لأحد المهتمين بالرياضة، وكانت الفرصة وجود مباراة للنصر ضد الهلال، وكانت النتيجة نصراوية، وأعجبني الأداء والروح التي قدمها الفريق، كما تربطني صداقة بالأسطورة ماجد عبدالله وعائلته".

وأضافت: "كنت أشاهد المباريات بالتلفزيون مع صديقاتي، وأحياناً وحدي، وإذا كانت مباراة حاسمة ولدي حفلة أؤجل الحفلة ربع ساعة حتى تنتهي المباراة وأبدأ الحفلة، وهذا يحدث أحياناً".

وذكرت أنها تعرف أسماء اللاعبين الأجانب أكثر، كما أنها تعرف محمد السهلاوي، ويعجبها أداء الحارس وليد عبدالله، وأما بخصوص المدرب فالأمر حسب بساطة اسمه.

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وعن ردود أفعال الجماهير الأخرى تجاهها بعد تصريحها بميولها، قالت ناتاشا: "ليست هناك ردة فعل سلبية تجاهي، والجميع يخجلون مني كوني بنتا ومشجعة صغيرة السن ولبنانية تشجع ناديا سعوديا بلا تعصب، وهذا من باب احترام الضيف".

وتابعت: "من الناحية الإيجابية، فمئات المتابعين مبسوطين لانتمائي للنصر، ولكن يوجد لدي أصدقاء يشجعون الهلال وأندية أخرى، ويكون بيننا تواصل من باب المزح إلى تعليقات مضحكة عند الهزيمة وأتقبلها بروح رياضية".

في حين كشفت "ناتاشا" عن قيامها بتوزيع 100 تذكرة مجانية لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لحضور مباراة النصر لأول مئة متصل على أرقام التواصل، والتي تهدف من خلالها إلى مساعدة الطلاب على تغيري جو المذاكرة والدراسة نهاية الأسبوع".

وزادت: "هذا الشي كان من القلب لهم لمعرفتي بالضغوط التي تبقى في ذهن الطالب خلال أسبوع الدراسة، ويستاهلون إخواني وأخواتي الطلاب، والجميل أني التقيت بالكثير منهم وأخذنا الصور التذكارية بالملعب".

وختمت: "أنا ضد التعصب الرياضي، لأن الرياضة تمثل الروح التنافسية الجميلة، وبالنهاية المصلحة تصب لخدمة وطن، وأنا مع أي نادٍ أو منتخب عربي يشارك بالمحافل العالمية دون استثناء".