محمد بن مسعود - الدمام - عزت الإجراء إلى اختبار قدرة الجيش الأميركي ذكرت متحدثة باسم القيادة الأميركية في أوروبا، اليوم (الاثنين)، أن الجيش الأميركي نشر نظام دفاع صاروخي متطور في إسرائيل. وأرجعت "المتحدثة" الإجراء -وفقًا لـ"رويترز"- إلى اختبار قدرة الجيش الأميركي على النشر السريع لمثل هذه الأسلحة في أنحاء العالم. ولأسباب أمنية، رفضت توضيح الفترة التي استغرقها نشر نظام ثاد، الذي تطوره شركة لوكهيد مارتن ورايثيون، في إسرائيل. واشنطن تنشر منظومة دفاع جوي متطورة في إسرائيل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-04 ذكرت متحدثة باسم القيادة الأميركية في أوروبا، اليوم (الاثنين)، أن الجيش الأميركي نشر نظام دفاع صاروخي متطور في إسرائيل. وأرجعت "المتحدثة" الإجراء -وفقًا لـ"رويترز"- إلى اختبار قدرة الجيش الأميركي على النشر السريع لمثل هذه الأسلحة في أنحاء العالم. ولأسباب أمنية، رفضت توضيح الفترة التي استغرقها نشر نظام ثاد، الذي تطوره شركة لوكهيد مارتن ورايثيون، في إسرائيل. Advertisements 04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440 06:05 PM عزت الإجراء إلى اختبار قدرة الجيش الأميركي عزت الإجراء إلى اختبار قدرة الجيش الأميركي ذكرت متحدثة باسم القيادة الأميركية في أوروبا، اليوم (الاثنين)، أن الجيش الأميركي نشر نظام دفاع صاروخي متطور في إسرائيل. وأرجعت "المتحدثة" الإجراء -وفقًا لـ"رويترز"- إلى اختبار قدرة الجيش الأميركي على النشر السريع لمثل هذه الأسلحة في أنحاء العالم. ولأسباب أمنية، رفضت توضيح الفترة التي استغرقها نشر نظام ثاد، الذي تطوره شركة لوكهيد مارتن ورايثيون، في إسرائيل. ، واشنطن تنشر منظومة دفاع جوي متطورة في إسرائيل ،

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