- 1/2
- 2/2
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن نحو 150 من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في الهجوم الأخير الذي تشنه على التنظيم المتطرف داخل جيبه الأخير في بلدة الباغوز في شرق سوريا.
وأوضح "المرصد" أن المستسلمين من بين 400 شخص سيغادرون المنطقة اليوم، بعد أن بدأت "قسد" هجوماً في الأيام الأخيرة، وفقاً لـ"رويترز".
"قسد" تضيّق الخناق على "داعش".. واستسلام 150 من عناصرهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-04
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن نحو 150 من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في الهجوم الأخير الذي تشنه على التنظيم المتطرف داخل جيبه الأخير في بلدة الباغوز في شرق سوريا.
وأوضح "المرصد" أن المستسلمين من بين 400 شخص سيغادرون المنطقة اليوم، بعد أن بدأت "قسد" هجوماً في الأيام الأخيرة، وفقاً لـ"رويترز".
04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440
06:00 PM
توقعات بمغادرة 250 للجيب الأخير للتنظيم
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن نحو 150 من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في الهجوم الأخير الذي تشنه على التنظيم المتطرف داخل جيبه الأخير في بلدة الباغوز في شرق سوريا.
وأوضح "المرصد" أن المستسلمين من بين 400 شخص سيغادرون المنطقة اليوم، بعد أن بدأت "قسد" هجوماً في الأيام الأخيرة، وفقاً لـ"رويترز".
، "قسد" تضيّق الخناق على "داعش".. واستسلام 150 من عناصره ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "قسد" تضيّق الخناق على "داعش".. واستسلام 150 من عناصره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.