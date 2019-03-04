، "قسد" تضيّق الخناق على "داعش".. واستسلام 150 من عناصره ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقعات بمغادرة 250 للجيب الأخير للتنظيم

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن نحو 150 من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في الهجوم الأخير الذي تشنه على التنظيم المتطرف داخل جيبه الأخير في بلدة الباغوز في شرق سوريا.

وأوضح "المرصد" أن المستسلمين من بين 400 شخص سيغادرون المنطقة اليوم، بعد أن بدأت "قسد" هجوماً في الأيام الأخيرة، وفقاً لـ"رويترز".