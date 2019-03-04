، "الحذيفي": مصحف مجمع الملك فهد إمام في ضبطه وشكله وإخراجه ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب لقائه وزير الشؤون الإسلامية في مكتبه

أكد إمام وخطيب الحرم النبوي رئيس مجلس إدارة المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي، أن جهود المملكة العربية السعودية متواصلة في العناية بالقرآن الكريم وعلومه تعلمًا وتعليمًا ونشرًا، وبالسنة النبوية العطرة، منذ عهد المؤسس وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.

جاء ذلك عقب لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالوزارة اليوم.

وأشاد "الحذيفي" بحرص "آل الشيخ" واهتمامه الكبير بكل ما من شأنه خدمة الإسلام وتحقيق تطلعات ولاة الأمر وما فيه خير لهذه البلاد المباركة.

وقال: رأينا حرصه على دعم الجمعيات؛ لتقوم بمهمتها وتحقق دورها وثمارها التي أنشئت من أجلها، كما أنه لا يمانع في أن يكون هناك أمور يراها وتراها الوزارة بالإضافة لتعليم القرآن الكريم تعود إلى نفع وتوجيه الدارسين والمدرسين.

وعن أوجه عناية المملكة بالوحيين، أضاف "الحذيفي": تتضمن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المتفرد في العالم بهذه الضخامة والعناية، وقد وفر له ولاة الأمر كل الإمكانات والاحتياجات حتى أصبح المصحف الصادر من المجمع يقتدى به وصار مصحفًا إماماً في ضبطه وشكله وإخراجه، وهذا غير مستغرب من المملكة؛ لأن دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم.

وأردف: ولا يزال المجمع يقوم بمهامه في طباعة المصحف وإخراجه، وقد طُبع وفق روايات يقرأ بها في العالم الإسلامي، وكذلك الترجمات المتعددة، وطباعة كتب مهتمة بعلوم القرآن، وهذا المجمع تشرف عليه الوزارة، ويوليه معالي الوزير عنايته واهتمامه وإشرافه وتفقده، علاوة على مجمع للسنة أنشأه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، وهو أمر يفرح به المسلمون وهو عز للمسلمين، وما كان نجاح السلف إلا بالتمسك بالكتاب العزيز وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.