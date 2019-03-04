، الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية يقيم ورشة عمل تطويرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقام الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية اليوم الاثنين، ورشة عمل في معهد إعداد القادة بمدينة الرياض، لمناقشة العديد من الأفكار لتطوير الرياضة المجتمعية، بحضور رئيس الاتحاد، الأمير خالد بن الوليد بن طلال.

وركزت الورشة على أن يكون الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية شريكاً مع جميع الاتحادات الرياضية والأندية لتوسيع القاعدة الرياضية، بأن تكون الرياضة للجميع مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.