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محمد بن مسعود - الدمام - أقام الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية اليوم الاثنين، ورشة عمل في معهد إعداد القادة بمدينة الرياض، لمناقشة العديد من الأفكار لتطوير الرياضة المجتمعية، بحضور رئيس الاتحاد، الأمير خالد بن الوليد بن طلال.
وركزت الورشة على أن يكون الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية شريكاً مع جميع الاتحادات الرياضية والأندية لتوسيع القاعدة الرياضية، بأن تكون الرياضة للجميع مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية يقيم ورشة عمل تطويريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-04
أقام الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية اليوم الاثنين، ورشة عمل في معهد إعداد القادة بمدينة الرياض، لمناقشة العديد من الأفكار لتطوير الرياضة المجتمعية، بحضور رئيس الاتحاد، الأمير خالد بن الوليد بن طلال.
وركزت الورشة على أن يكون الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية شريكاً مع جميع الاتحادات الرياضية والأندية لتوسيع القاعدة الرياضية، بأن تكون الرياضة للجميع مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440
05:51 PM
أقام الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية اليوم الاثنين، ورشة عمل في معهد إعداد القادة بمدينة الرياض، لمناقشة العديد من الأفكار لتطوير الرياضة المجتمعية، بحضور رئيس الاتحاد، الأمير خالد بن الوليد بن طلال.
وركزت الورشة على أن يكون الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية شريكاً مع جميع الاتحادات الرياضية والأندية لتوسيع القاعدة الرياضية، بأن تكون الرياضة للجميع مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
، الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية يقيم ورشة عمل تطويرية ،
المصدر : الخليج 365
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