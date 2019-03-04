، ألمانيا تدرس توسيع سحب الجنسية من المنخرطين في تنظيمات إرهابية ،

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قرر الائتلاف الحاكم في ألمانيا، العمل على سحب الجنسية ممن يحملون جنسيتين وينضمون في المستقبل إلى تنظيم إرهابي في الخارج على غرار تنظيم "داعش" المتطرف، بحسب ما أكدت الحكومة اليوم (الاثنين).
وأوضحت المتحدثة باسم الداخلية الألمانية إليونور بترمان، أنه من المقرر إدخال تعديل قانوني يسمح بخسارة الألمان الذين يحملون أكثر من جنسية ويقاتلون في تنظيم إرهابي لجنسيتهم الألمانية، وفقًا لـ"فرانس برس".
وتوصلت الأحزاب المشاركة في الائتلاف، الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحليفه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديموقراطي، إلى اتفاق حول تلك النقطة مساء أمس، وفق ما تناقلته معظم وسائل الإعلام الألمانية، وأكده اليوم المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت.
ووافقت وزارتا الداخلية والعدل أيضاً على إسقاط جنسية المنضمين إلى تنظيمات مماثلة في المستقبل ويحملون أكثر من جنسية، لكن هذا القانون المستقبلي ليس بمفعول رجعي.
ويسمح القانون الألماني حالياً، بإسقاط الجنسية الألمانية عمن يملكون جنسيتين وينضمون إلى مجموعات مسلحة تابعة لدول "دون موافقة ألمانيا"، أما التعديل المقترح، فسيوسع النطاق إلى من ينضمون إلى مجموعات مسلحة غير تابعة لدول.
ألمانيا تدرس توسيع سحب الجنسية من المنخرطين في تنظيمات إرهابيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-04
قرر الائتلاف الحاكم في ألمانيا، العمل على سحب الجنسية ممن يحملون جنسيتين وينضمون في المستقبل إلى تنظيم إرهابي في الخارج على غرار تنظيم "داعش" المتطرف، بحسب ما أكدت الحكومة اليوم (الاثنين).
وأوضحت المتحدثة باسم الداخلية الألمانية إليونور بترمان، أنه من المقرر إدخال تعديل قانوني يسمح بخسارة الألمان الذين يحملون أكثر من جنسية ويقاتلون في تنظيم إرهابي لجنسيتهم الألمانية، وفقًا لـ"فرانس برس".
وتوصلت الأحزاب المشاركة في الائتلاف، الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحليفه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديموقراطي، إلى اتفاق حول تلك النقطة مساء أمس، وفق ما تناقلته معظم وسائل الإعلام الألمانية، وأكده اليوم المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت.
ووافقت وزارتا الداخلية والعدل أيضاً على إسقاط جنسية المنضمين إلى تنظيمات مماثلة في المستقبل ويحملون أكثر من جنسية، لكن هذا القانون المستقبلي ليس بمفعول رجعي.
ويسمح القانون الألماني حالياً، بإسقاط الجنسية الألمانية عمن يملكون جنسيتين وينضمون إلى مجموعات مسلحة تابعة لدول "دون موافقة ألمانيا"، أما التعديل المقترح، فسيوسع النطاق إلى من ينضمون إلى مجموعات مسلحة غير تابعة لدول.
04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440
05:50 PM
الائتلاف الحكومي اتفق على تعديل القانون
قرر الائتلاف الحاكم في ألمانيا، العمل على سحب الجنسية ممن يحملون جنسيتين وينضمون في المستقبل إلى تنظيم إرهابي في الخارج على غرار تنظيم "داعش" المتطرف، بحسب ما أكدت الحكومة اليوم (الاثنين).
وأوضحت المتحدثة باسم الداخلية الألمانية إليونور بترمان، أنه من المقرر إدخال تعديل قانوني يسمح بخسارة الألمان الذين يحملون أكثر من جنسية ويقاتلون في تنظيم إرهابي لجنسيتهم الألمانية، وفقًا لـ"فرانس برس".
وتوصلت الأحزاب المشاركة في الائتلاف، الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحليفه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديموقراطي، إلى اتفاق حول تلك النقطة مساء أمس، وفق ما تناقلته معظم وسائل الإعلام الألمانية، وأكده اليوم المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت.
ووافقت وزارتا الداخلية والعدل أيضاً على إسقاط جنسية المنضمين إلى تنظيمات مماثلة في المستقبل ويحملون أكثر من جنسية، لكن هذا القانون المستقبلي ليس بمفعول رجعي.
ويسمح القانون الألماني حالياً، بإسقاط الجنسية الألمانية عمن يملكون جنسيتين وينضمون إلى مجموعات مسلحة تابعة لدول "دون موافقة ألمانيا"، أما التعديل المقترح، فسيوسع النطاق إلى من ينضمون إلى مجموعات مسلحة غير تابعة لدول.
، ألمانيا تدرس توسيع سحب الجنسية من المنخرطين في تنظيمات إرهابية ،
المصدر : الخليج 365
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