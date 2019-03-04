، "العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات 68 ألف مستفيد ،

محمد بن مسعود - الدمام - كدعم للقروض العقارية ولمستفيدي مبادرة العسكريين عن شهر فبراير

أودع صندوق التنمية العقارية مبلغ 593 مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 68 ألف مواطن من مستفيدي برنامج القرض العقاري، وذلك قيمة الدعم المخصص لهم عن شهر فبراير 2019 كدعم للقروض العقارية ولمستفيدي مبادرة العسكريين.

أكد ذلك المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، وأوضح أن شهر فبراير شهد توقيع 8884 عقداً للقرض العقاري المدعوم، منها 4.279 عائلة تملكت السكن المباشر بعد إتمامهم عملية الشراء من منتج الوحدات الجاهزة من السوق، فيما جاء منتج البناء الذاتي في المرتبة الثانية بواقع 2.501 عقد بناء ذاتي.

وأكد "العمودي" أن الصندوق سيواصل إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين بشكل شهري حسب العقود الموقعة معهم، مشدداً على استمرار صندوق التنمية العقارية في تقديم خدماته لكل المستفيدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم؛ لتسريع حصولهم على قروضهم العقارية والانتهاء من قوائم انتظار الصندوق قبل نهاية العام المقبل، مشيراً إلى أن ما تحقق جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير كل السبل التي تمكّن المواطنين من تملّك المسكن الأول، وتعزيزاً لأهداف برنامج الإسكان المتمثل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% في عام 2030.

واختتم المشرف العام على صندوق التنمية العقارية حديثه بأن فروع الصندوق مستمرة في خدمة المواطنين طوال أيام الأسبوع، كما يمكنهم الاستفادة من خدمات المستشار العقاري لتقديم الاستشارات والدعم اللازم؛ وذلك لمعرفة آلية الحصول على التمويل العقاري، والدعم الذي يتم إيداعه بشكل شهري، وتم تخصيص مركز العناية 199088 للتواصل مع المستفيدين، والإجابة عن استفساراتهم.