، انطلاق مؤتمر "وقار" لمساندة كبار السن في الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنظمه الجمعية السعودية بمركز الملك عبدالعزيز للحوار

انطلق، اليوم، مؤتمر "وقار" لمساندة كبار السن الذي تنظمه الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، تحت شعار "أفضل الممارسات لمساندة كبار السن.. مهنية الممارسة وحاجة المجتمع"، في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الرياض.

وقال المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الهدلق: مؤتمر "وقار" هو مبادرة من الجمعية السعودية لمساندة كبار السن لتسليط الضوء على أهمية فئة كبار السن من هم 60 سنة فأكثر، والجمعية تهدف من هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والتشريعات الموجودة سواء داخل المملكة أو خارجها والمقارنة بينهما، للعمل على تطويرها.

وأضاف: المؤتمر يستمر يومين، ويناقش ستة محاور تعد من أهم القضايا التي تعمل الجمعية على تسخيرها لكبار السن هي "التشريعات والأنظمة المساندة لكبار السن، والتقنية وكبار السن، وجودة الحياة لكبار السن، والجوانب الاجتماعية والنفسية لمساندة كبار السن، وأفضل الممارسات الاقتصادية لما بعد الستين، وصحة كبار السن".

وأردف: من شركاء المؤتمر: وزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ومجلس شؤون الأسرة، والعديد من الجمعيات الخيرية والجهات الخاصة.

وقد ناقشت الجلسة الأولى محور "التشريعات والأنظمة المساندة لكبار السن"، وشارك فيها إمام وخطيب مسجد قباء مدير عام مركز البيان لتدبر معاني القرآن الشيخ الدكتور صالح عواد المغامسي بورقة عمل "رعاية وحقوق كبار السن في الشريعة الإسلامية".

وناقشت الجلسة ورقة عمل "التشريعات المساندة لكبار السن عالمياً" قدّمها المحامي فيصل المشوح، كما تحدث المحامي والمستشار القانوني ثامر السكاكر عن "أبرز الاحتياجات التشريعة لحماية كبار السن وحفظ حقوقهم في المملكة".

وتناولت الجلسة الثانية محور "التقنية وكبار السن"، شارك فيها الرئيس التنفيذي لشركة التحول التقني عبدالعزيز بن أحمد الحمادي بورقة عمل "تسخير التقنية لخدمة كبار السن"، وحملت الورقة الثانية عنوان "الآثار الإيجابية والسلبية للتقنية وتأثيرها على حياة كبار السن" قدمها الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل.

واختتم اليوم الأول من الجلسات بمحور "جودة الحياة لكبار السن" تحدّث من خلالها المتحدث الرسمي باسم برنامج جودة الحياة مزروع صلاح المزروع عن برنامج جودة الحياة 2020 وانعكاساته على كبار السن وأسرهم، بعد ذلك تحدثت عميدة كلية التمريض في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة سميرة السناني عن أثر جودة الحياة على كبار السن.

وأقيمت على هامش المؤتمر ورش عمل، "صناعة المبادرات المساندة لكبار السن" و"النشاط الرياضي والغذائي لكبار السن".

وشاركت وزارة الصحة بالمؤتمر للتعريف ببرنامج رعاية صحة المسنين، الذي يُعنى بحماية وتحسين صحة المسنين وطبيعة حياتهم وتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة وعلاجية ووقائية وتأهيلية عالية الجودة ومستمرة ومحدثة ومطورة بمراكز الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والمهتمة بصحة المسنين.

كما شاركت جمعية الوداد لرعاية الأيتام الخيرية بركن للتعريف بالجمعية والتعريف بكفالة اليتيم وكفالة الحاضنة وكفالة الصدقة الجارية، إضافة إلى مشاركة عدة جمعيات من مختلف مناطق المملكة.