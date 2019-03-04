محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاثة قرارات على النحو التالي: إلزام رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ريال لدخوله أرضية الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفيصلي. إلزام نائب رئيس نادي الوحدة عبدالله خوقير بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ريال لدخوله مضمار الملعب خلال إحماء لاعبي فريقه قبل مواجهة الباطن. إيقاف لاعب نادي الهلال ياسر الشهراني مباراة رسمية واحدة، وهي مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال بعد طرده في مباراة الفيصلي. "الانضباط" تعاقب رئيس الهلال وخوقير والشهراني صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-04 أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاثة قرارات على النحو التالي: إلزام رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ريال لدخوله أرضية الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفيصلي. إلزام نائب رئيس نادي الوحدة عبدالله خوقير بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ريال لدخوله مضمار الملعب خلال إحماء لاعبي فريقه قبل مواجهة الباطن. Advertisements إيقاف لاعب نادي الهلال ياسر الشهراني مباراة رسمية واحدة، وهي مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال بعد طرده في مباراة الفيصلي. 04 مارس 2019 - 27 جمادى الآخر 1440 05:37 PM أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاثة قرارات على النحو التالي: إلزام رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ريال لدخوله أرضية الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفيصلي. إلزام نائب رئيس نادي الوحدة عبدالله خوقير بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ريال لدخوله مضمار الملعب خلال إحماء لاعبي فريقه قبل مواجهة الباطن. إيقاف لاعب نادي الهلال ياسر الشهراني مباراة رسمية واحدة، وهي مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال بعد طرده في مباراة الفيصلي. ، "الانضباط" تعاقب رئيس الهلال وخوقير والشهراني ،

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