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بشرى سارة لعشاق الفن والموسيقى قريبا في المملكة

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن الترخيص لمعهد موسيقي قريبا في المملكة، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية لهيئة الثقافة تدرس إعطاء ترخيص لمعهد موسيقي، وهو الحلم الذي لطالما راود الكثير من المهتمين بالموسيقى.

ووفقا “لعكاظ” أوضح مسؤول لجنة التراث والفنون الشعبية بالجمعية طارق المنصور أن هذه الدورة هي الأولى في تاريخ الجمعية، وتأتي ضمن سلسلة لدورات قادمة في مجال الموسيقى والفنون الشعبية كافة، إذ خصصت هذه الدورة لشرح المقامات ومبادئ العزف على العود، تلقى فيها 11 متدرباً تعلم العزف على آلة العود لمدة 7 أيام.
وأشار إلى أن الدورة تضمنت التعريف بآلة العود والمقامات الشرقية الأساسية (صبا – نهاوند – عجم – بيات – سيكا – رست – كورد)، كما تضمنت تعليم بعض التمارين للعزف على آلة العود كمستوى أول لمبادئ النوتة الموسيقية.

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