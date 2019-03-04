بنجلاديش تنفذ حكم الإعدام في قاتل الدبلوماسي السعودي خلف العلي

أعلنت السلطات البنجلاديشية اليوم (الإثنين) تنفيذ حكم الإعدام شنقاً في مواطن بنجلاديشي أُدين بقتل الدبلوماسي السعودي خلف العلي عام 2012.

وصرح مسؤول بسجن العاصمة دكا وفقاً لوكالة “فرانس برس” أنه تم إعدام سيف الإسلام (30 عاماً) بناءً على أمر من المحكمة.

وكان العلي (45 عاماً) يعمل في القسم القنصلي في السفارة السعودية ببنجلاديش، وقُتل بعد إطلاق النار عليه أمام منزله في الحي الدبلوماسي بدكا.

وأدانت محكمة بنجلاديشية عام 2013، سيف الإسلام بأنه المنفذ الرئيس لعملية القتل وقضت بالسجن المؤبد على 3 آخرين عاونوه في الجريمة، وأيدت المحكمة العليا حكم الإعدام في أغسطس الماضي.