بدء سفر معتمري قطاع غزة إلى السعودية

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة عن استئناف مغادرة رحلات العمرة لأهالي قطاع غزة ، حيث غادرت الرحلة الأولى والثانية عبر مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الإثنين إلى المملكة العربية السعودية، حيث أقلّت الرحلة الأولى 253 والثانية 255 معتمرا ومعتمرة.

وأكد سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح أثناء تواجده لوداع المعتمرين ؛ أنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس تمكنت فلسطين من استئناف تيسير رحلات العمرة لأبناء المحافظات الجنوبية، بعد انقطاع دام 5 أعوام.

وأشار إلى أن الرحلة الثالثة ستغادر مساء اليوم حيث تقل 855 معتمرا ومعتمرة، وأنه سيستمر خروج أفواج المعتمرين من غزة حتى مطلع شهر رمضان المبارك و تمكين اهلنا الكرام من اداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك و استمرارية خروج المعتمرين من قطاع غزة للديار الحجازية بالتنسيق الكامل مع جهات الاختصاص في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقدم السفير دياب اللوح شكره للحكومة المصرية، والأجهزة الأمنية المصرية المعنية نظير جهودها الكبيرة والتسهيلات التي قدمتها لتمكين أبناء شعبنا في قطاع غزة من السفر لأداء العمرة.

جدير بالذكر أن سفارة دولة فلسطين بالقاهرة خصصت خلية عمل من طاقمها على مدار الساعة لإنجاز موسم العمرة بالشكل الذي ييسّر على أبناء الشعب الفلسطيني، بالتعاون الكامل مع وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية وكافة جهات الاختصاص في دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من أجل تسيير الرحلات لمعتمري قطاع غزة بالتزامن مع بدء موسم العمرة.