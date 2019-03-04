خدمات جديدة ببرنامج العمالة المنزلية الإلكترونية «مساند»

دشَّن نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، الهوية الجديدة لبرنامج العمالة المنزلية الإلكترونية (مساند).

وتضمّ الهوية الجديدة للبرنامج، خدمات حديثة وأخرى تمّ تطويرها، بهدف حفظ حقوق صاحب العمل والعامل، والتعريف بحقوق وواجبات كلا الطرفين، وتطوير وسهولة تجربة المستخدم.

ويُمكّن التحديث الجديد لـ(مساند) المستفيدين من استعراض خدمات الاستقدام المقدمة من مكاتب وشركات الاستقدام حول المملكة، كما يتيح إمكانية التعاقد مع أيٍّ من المكاتب أو الشركات المصرَّح لها، بغض النظر عن المدينة المتواجد فيها.

وضم التحديث الجديد للبرنامج محرك بحث تفاعليًا يُبرز المكاتب والشركات المتميزة، حسب أدائها، كما يعطي الباحث عن التعاقد خيارات متعددة للبحث عن العرض المناسب، واستعراض العروض المتوفرة لخدمة استقدام محددة، وتصفية النتائج لغرض المقارنة، بهدف تطوير الخدمة وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية، وتمكين الفعالية والمنافسة الاقتصادية السليمة.

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كما تمَّ تطوير عقد الاستقدام الإلكتروني الموحد لجميع عمليات الاستقدام، ويشمل التطوير تقديم خيارات استقدام متعددة، من أجل تعزيز حقوق الأطراف المتعاقدة، ومعالجة بعض الثغرات في العقد السابق.

يذكر أن برنامج العمالة المنزلية الإلكترونية (مساند) المتوفر على الرابط: www.musaned.com.sa يعمل تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويقدم منظومة جديدة ومتكاملة لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف، ويسهم برفع وعي أصحاب العمل والعمالة المنزلية بتوضيح حقوقهم وواجباتهم.

من جهة أخرى، عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الاجتماع الأول لمجلس جمعيات ومشاريع (حفظ النعمة) بالمملكة، بحضور المهندس مشاري الطريف مستشار وكالة التنمية الاجتماعية وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.

وتمَّ خلال الاجتماع عرض اللائحة التنظيمية للمجلس والتي تتضمن الهيكل الإداري المقترح ومناقشة مهام المجلس وأهدافه ومن أبرزها التنسيق بين جمعيات ومشاريع (حفظ النعمة) بما يحقّق التعاون والتكامل وتطوير القدرات، والعمل على تنظيم لقاءات سنوية للجمعيات المعنية بحفظ النعمة لتبادل الأفكار والخبرات وتطوير العمل، وتوحيد المعايير والمصطلحات المستخدمة في مشاريع وبرامج حفظ النعمة، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالحدّ من الهدر وحفظ النعمة بعد التنسيق مع الجهة ذات العلاقة.