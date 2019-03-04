بالصور.. خادم الحرمين يستقبل المفتي وأمراء ومواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين.

والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن فهد بن جلوي.

وكذلك الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي.

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وشارك في اللقاء الأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير سعود بن عبدالله بن سعود، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن مشاري، والأمير فهد بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن تركي بن جلوي، والأمير مصعب بن فهد بن فيصل، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز.

وحضر الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير فهد بن سيف النصر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن ناصر بن سعود، والأمير عبدالعزيز بن متعب بن ثنيان، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن سعد.

كما شارك الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن طلال بن بدر، والأمير فهد بن بندر بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد, والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر اليوم الاثنين، أمرًا ملكيًا بتسمية ستة من أصحاب الفضيلة القضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: «الشيخ سعيد بن بريك القرني، والشيخ محمد بن عبد الله الجار الله، والشيخ إبراهيم بن علي الضالع، والشيخ عبد الرحمن بن محمد الحسين، والشيخ فرحان بن يحيى الفيفي، والشيخ ناصر بن حمد الوهيبي».

من جانبه، أكَّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن مرفق العدالة يحظَى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، حفظهما الله.