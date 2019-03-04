تنفيذ حكم الإعدام في قاتل الدبلوماسي السعودي ببنجلاديش

نفذت السلطات المختصة في بنجلاديش، حكم الإعدام شنقًا في المتهم بقتل دبلوماسي سعودي عام 2012، وذلك بحسب ما أكده مسؤول بنجالي، اليوم الاثنين.

وأطلق الجاني النار على الدبلوماسي خلف بن محمد سالم العلي (45 عامًا) رئيس قسم شؤون الرعايا السعوديين في سفارة المملكة بـ«دكا»، بالقرب من منزله، خلال عملية سطو.

وفيما تم تنفيذ الحكم في سجن بالقرب من العاصمة، دكا، على خلفية الاتهام الموجه له، فقد قالت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية إن الجاني «سيف الإسلام مأمون» (30 عامًا) تم إعدامه أمس.

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وكان الجاني «سيف الإسلام» على رأس العصابة التي حاولت سرقة الدبلوماسي السعودي «خلف بن محمد سالم العلي».

وقال مسؤول السجن، شاه جهان أحمد، لوكالة «فرانس برس»: «تم إعدامه بموجب قرار المحكمة العليا التي أكدت في أغسطس الحكم الصادر ضد سيف الإسلام عام 2013».

وكانت محكمة ابتدائية قد أكدت أن «سيف الإسلام» هو المتهم الرئيسي في عملية تنفيذ الجريمة بالقرب من منزل الدبلوماسي الضحية.