بالصور.. خادم الحرمين يستقبل سفير الهند

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد.

وودَّع سفيرُ الهند خادمَ الحرمين بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وحضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العسَّاف.

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يذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع» قام بزيارة رسمية إلى الهند في 19 فبراير الماضي، وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة تكنكل العسكرية، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

كما كان في استقباله، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية في كي سينق، ووكيل وزارة الخارجية المساعد لشؤون الخليج نجندرا راسد، وقائد القاعدة الجوية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند سعود الساطي، وسفير الهند لدى المملكة أحمد جاويد، والمحلق العسكري السعودي لدى الهند العميد ركن خالد النمر، وعدد من المسؤولين.

وفي اليوم التالي، استقبل الرئيس الهندي، رام نات كوفيند، الأمير محمد بن سلمان، في القصر الرئاسي في نيودلهي، بحضور رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

ورافق موكب ولي العهد للقصر الرئاسي كوكبة من الخيالة، فيما كانت المدفعية الهندية تطلق 21 طلقة ترحيبًا بمقدمه، وأجريت لسموه مراسم استقبال رسمية؛ حيث عزف السلامان الوطنيان للمملكة والهند، كما تفقد سموه حرس الشرف.