سياسي / رئيس الحكومة التونسية يستقبل سمو وزير الداخلية



تونس 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

استقبل دولة رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية يوسف الشاهد، في العاصمة التونسية اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس الدورة السادسة والثلاثين للمجلس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.

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17:18ت م

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