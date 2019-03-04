السعودية اليوم / اختتام فعاليات المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بالمنطقة الغربية



جدة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

اختتمت فعاليات المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بالمنطقه الغربية يوم أمس، التي استمرت على مدى خمسة أيام بقاعدة الملك عبدالله الجوية في مدينة جدة .

واطلع زوار المعرض على أبرز إنجازات وزارة الدفاع والتطور الكبير في القطاعات العسكرية ، في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وقدم المعرض تعريفاً كاملاً وهادفاً بأعمال وزارة الدفاع ، وما وصلت إليه من إمكانات عسكرية وبشرية عالية.

وحقق المعرض الرابع المتنقل لوزارة الدفاع من خلال الخدمات التعريفية التي قدمها والفعاليات المطروحة والمتنوعة لزواره نجاحاً كبيراً، مسجلاً في ذاكرة الأهالي حدثاً وطنياً وتجربة نوعية فريدة لا تنسى.

الجدير بالذكر أن المعرض المتنقل الخامس لوزارة الدفاع سيقام في المنطقة الوسطى بمدينة الرياض.

// انتهى //

17:11ت م

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جدة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واساختتمت فعاليات المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بالمنطقه الغربية يوم أمس، التي استمرت على مدى خمسة أيام بقاعدة الملك عبدالله الجوية في مدينة جدة .واطلع زوار المعرض على أبرز إنجازات وزارة الدفاع والتطور الكبير في القطاعات العسكرية ، في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - .وقدم المعرض تعريفاً كاملاً وهادفاً بأعمال وزارة الدفاع ، وما وصلت إليه من إمكانات عسكرية وبشرية عالية.وحقق المعرض الرابع المتنقل لوزارة الدفاع من خلال الخدمات التعريفية التي قدمها والفعاليات المطروحة والمتنوعة لزواره نجاحاً كبيراً، مسجلاً في ذاكرة الأهالي حدثاً وطنياً وتجربة نوعية فريدة لا تنسى.الجدير بالذكر أن المعرض المتنقل الخامس لوزارة الدفاع سيقام في المنطقة الوسطى بمدينة الرياض.// انتهى //17:11ت م0226

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