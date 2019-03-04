السعودية اليوم / هيئة تطوير مكة المكرمة تعقد ورشة عمل عن إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة غدًا



مكة المكرمة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة , تعقد هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مكتب دعم هيئات تطوير المناطق والمدن غداً, ورشة عمل إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة المتواءمة مع رؤية المملكة 2030م, ولمدة ثلاثة أيّام, بمشاركة الجهات ذات العلاقة, وذلك بمحافظة جدة.

وتأتي هذه الورشة , استكمالاً لمشروع إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي لمنطقة مكة المكرمة والذي تم الانتهاء من مرحلتها الأولى وهي "دراسة الوضع الراهن" لمنطقة مكة المكرمة، حيث تهدف هذه الورشة إلى مشاركة القطاعين الحكومي والخاص لوضع رؤية وأهداف ومبادرات استراتيجية للمنطقة.

وستناقش الورشة عدة محاور منها القطاع الاجتماعي والمنعقد غدً الثلاثاء وسيشارك فيها كل من : التعليم العالي، والتعليم العام الأساسي، والصحة، والتنمية الاجتماعية والقطاع غير الربحي.

أما في محور القطاع الاقتصادي والمنعقد يوم الأربعاء فسيشارك فيه كلاً من : الصناعات، والبناء والتطوير العقاري، والزراعة، السياحة والترفيه، التعدين والتنقيب، والتجارة والقطاع اللوجستي، الاستثمار وتيسير الأعمال التجارية.

فيما سيشارك في المحور الأخير بقطاع التخطيط والبنية التحتية والمنعقد يوم الخميس المقبل كلاً من : التخطيط الحضري والبيئة، والنقل، والاتصالات والتقنية، والمياه والكهرباء، والمحافظات.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي أن انعقاد هذه الورشة بمتابعة سمو أمير منطقة مكة المكرمة, وسمو نائبه اللذين يحرصان على أن يكون للهيئة دورها الحيوي والفاعل في تنمية المنطقة وازدهارها الأمر الذي ينعكس على تنمية تنمية الإنسان والمكان من خلال توفير كافة المتطلبات والخدمات المتكاملة بالمنطقة.

وأضاف أن هذه الورشة تأتي متوافقة مع رؤية المملكة المباركة 2030 التي تؤكد تفعيل مخرجات الخطة الاستراتيجية للهيئة في المنطقة والتي تهدف إلى النهوض بالمنطقة وتنميتها من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتخطيط والبنية التحتية.

// انتهى //

17:09ت م

0224





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة تطوير مكة المكرمة تعقد ورشة عمل عن إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي للمنطقة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.